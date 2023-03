Sci alpino, Coppa del mondo: i qualificati azzurri per le gare veloci alle finali di Soldeu

La stagione della Coppa del mondo volge al termine e si tirano le prime somme. In attesa delle gare tecniche del prossimo fine settimana (donne a Are per un gigante venerdì 10 e uno slalom sabato 11 marzo, uomini a Kranjska Gora per due giganti sabato 11 e domenica 12 marzo), è stato definito il quadro dei partecipanti alle finali di Soldeu per quanto riguarda le prove veloci, a cui prendono parte i primi 25 delle classifiche di specialità e i vincitori dei Mondiali juniores disputati a St. Anton.

Ecco il quadro degli italiani che hanno acquisito il diritto a gareggiare in Andorra.

DISCESA MASCHILE

1. Alewksander Kilde (Nor) 720 punti

2. Vincent Kriechmayr (Aut) 514 punti

3. Marco Odermatt (Svi) 446 punti

…..

6. Mattia Casse (Ita) 248 punti

8. Florian Schieder (Ita) 193 punti

14. Dominik Paris (Ita) 165 punti

Non qualificati

32. Christof Innrohfer (Ita) 63 punti

36. Matteo Marsaglia (Ita) 55 punti

48. Nicolo’ Molteni (Ita) 12 punti

55. Guglielmo Bosca (Ita) 7 punti

58. Pietro Zazzi (Ita) 6 punti

59. Giovanni Franzoni (Ita) 5 punti

SUPERGIGANTE MASCHILE

1. Marco Odermatt (Svi) 640

2. Aleksander Kilde (Nor) 452 punti

3. Vincent Kriechmayr (Aut) 335 punti

……

12. Dominik Paris (Ita) 138 punti

16. Mattia Casse (Ita) 111 punti

20. Guglielmo Bosca (Ita) 72 punti

Non qualificati

27. Christof Innerhofer (Ita) 53 punti

27. Matteo Marsagklia (Ita) 53 punti

49. Florian Schieder (Ita) 14 punti

56. Giovanni Franzoni (Ita) 9 punti

62. Giovanni Borsotti (Ita) 4 punti

64. Matteo Franzoso (Ita) 2 punti

DISCESA FEMMINILE

1. Sofia Goggia (Ita) 660 punti

2. Ilka Stuhec (Slo) 451 punti

3. Elena Curtoni (Ita) 308 punti

…..14 Federica Brignone (Ita) 168 punti

19. Laura Pirovano (Ita) 136 punti

25. Nicol Delago (Ita) 89 punti

Non qualificate

31. Marta Bassino (Ita) 34 punti

31. Nadia Delago (Ita) 34 punti

42. Karoline Pichler (Ita) 8 punti

SUPERGIGANTE FEMMINILE

1. Elena Curtoni (Ita) 332 punti

2. Lara Gut-Behrami (Svi) 313 punti

3. Cornelia Huetter (Aut) 307 punti

…..

5. Federica Brignone (Ita) 288 punti

9. Marta Bassino (Ita) 168 punti

17. Sofia Goggia (Ita) 140 punti

Non qualificate

26. Laura Pirovano (Ita) 71 punti

32. Roberta Melesi (Ita) 40 punti

34. Karoline Pichler (Ita) 34 punti

44. Nicol Delago (Ita) 9 punti