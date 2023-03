Tennistavolo: TT Alba B promossa in Serie D2

TT Alba B è promossa in serie D2.

L'ottava vittoria stagionale per 5-1 contro Area 172 Officina Gagliasso, conquistata in casa nell'11ª e penultima giornata di campionato D3 Girone E, porta la squadra a 18 punti a +5 dalla terza in classifica.

Un distacco che significa matematica certezza della promozione.

La formazione albese scesa in campo (da sinistra in foto): capitano Umberto Actis Perino (2 punti su 2, 86% di vittorie in stagione), Lorenzo Tarditi (2 punti), Stefano Zambelloni, Enea Travaglio (1 punto).

TT Alba B ha condotto l'incontro con concentrazione e costanza portando a casa questa vittoria netta e decisiva. Prossima ed ultima giornata di campionato D3 sabato 15 aprile ad Alba.

TT Alba promuove il tennis tavolo: allenamenti lunedì 18:30-20:15, lunedì-mercoledì 20:30-22:15, palestra Palashuttle Montessori, prova gratuita.