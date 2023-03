Volley maschile A3: momento no Savigliano, ko nella trasferta di San Giustino

Continua il momento no del Monge-Gerbaudo Savigliano, che, nella ventitreesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, mette in campo l’orgoglio, ma esce sconfitto in tre set contro l’ErmGroup San Giustino.

Una sconfitta amara per i biancoblu, che, come già accaduto nel turno precedente, partono forte a inizio match, ma poi si fanno raggiungere e superare nel primo set, subendo il contraccolpo psicologico nel parziale successivo e ritrovandosi solo nel terzo, lottato fino all’ultimo.

Ora, per Savigliano è tempo di ricaricare le pile, approfittando della sosta prevista nel weekend dell’11-12 marzo per la disputa della final four di Coppa Italia, occasione perfetta per ritrovare lo spirito e la pallavolo dei giorni migliori in vista delle ultime tre delicatissime sfide.

Il racconto del match

Nel primo set, come detto, il Monge-Gerbaudo parte al meglio, imponendo il proprio gioco e portandosi sul 3-7. Dopo il time-out chiamato da Bartolini, però, i padroni di casa iniziano una lenta risalita, piazzando il sorpasso con un ace di Antonaci che vale l’11-10. Il blackout saviglianese arriva a quel punto: San Giustino infila una serie di punti consecutivi e vola sul 17-12, per poi non farsi più prendere e chiudere i conti con Skoudis (25-19).

Il secondo parziale è, nella prima fase, quasi la fotocopia del primo: Savigliano si porta in vantaggio, raggiungendo addirittura il +5, ma San Giustino rientra un po’ alla volta, impattando sul 9-9. A quel punto, inizia un gioco di nervi, con le squadre che mantengono la perfetta parità fino al 16-16. È a quel punto che l’ErmGroup mette di nuovo la freccia, costringendo Simeon a fermare per due volte il gioco, prima sul 17-16 e poi sul 20-18. I padroni di casa sembrano, però, averne di più e con due muri consecutivi, rispettivamente su Spagnol e Galaverna, si prendono anche il secondo set: 25-20.

Il terzo set è al cardiopalma: Savigliano si porta avanti, ma Sa Giustino rientra e trova il +2 sul 22-20, con i biancoblu che hanno il merito questa volta di non demordere e impattare ancora. Un mani-out di Cappelletti fa 24-24 e porta le squadre ai vantaggi, in un susseguirsi di emozioni. Il video-check salva il Monge-Gerbaudo sul 27-27, ma al cambio palla successivo è un ace di Hristoskov a far esplodere di gioia il pubblico di casa: 29-27.

ErmGroup Pallavolo San Giustino – Monge-Gerbaudo Savigliano 3-0 (25-19, 25-20, 29-27)

ErmGroup Pallavolo San Giustino: Hristoskov 15, Marra (L1), Daniel, Sitti, Skuodis 10, Cappelletti 8, Antonaci 11, Quarta 10. N.E. Ingrosso, Conti, Cioffi (L2), Stoppelli, Procelli, Cipriani. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 1, Spagnol 13, Nasari 9, Galaverna 12, Mellano 4, Dutto 4, Gallo (L), Rabbia (L2); Rainero 4, Trinchero, Calcagno; N.E. Bergesio. All. Simeon.

Durata set: 27’, 28’, 37’