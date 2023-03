Giove e Venere danno spettacolo nei cieli di Bra

Il cielo di marzo regala uno spettacolo romantico che continuerà nei prossimi giorni. Ci sono due pianeti vicinissimi. Giove e Venere sembrano quasi volersi toccare in un metaforico bacio.

Per riconoscerli basta ricordare che la luce più brillante è sempre quella di Venere rispetto a Giove, il pianeta più grande dell’intero Sistema Solare. Il “bacio” tra questi pianeti, separati da oltre 600 milioni di chilometri, è stato classificato come uno degli eventi più interessanti dell’anno e per poterlo ammirare di nuovo si dovrà attendere il 12 agosto 2025.