Volley A2/F - UFFICIALE: ecco il calendario della Pool Promozione! Per la Lpm Bam Mondovì subito due sfide in casa

La Lega di serie A di volley femminile questa mattina ha pubblicato il calendario della Pool Promozione. Sei giornate con gare di sola andata, al termine delle quali la squadra prima in classifica sarà promossa direttamente in A1, mentre quelle dal 2° al 5° posto cercheranno di guadagnarsi la seconda e ultima promozione attraverso i Play-off.

Per la Lpm Bam Mondovì si parte subito all'insegna del fattore casalingo, visto che i primi due incontri si disputeranno entrambi al PalaManera, nell'ordine con San Giovanni in Marignano (12 marzo) e Soverato (19 marzo). La super sfida con la Roma sarà alla quarta giornata, sempre al PalaManera e per quella data la formazione capitolina potrebbe anche essere già certa della promozione in A1. Ecco di seguito il calendario degli impegni della Lpm Bam Mondovì: