Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova cade contro la capolista Racconigi

Il VBC Mondovì/Villanova non riesce a sovvertire il pronostico avverso e si deve arrendere per 3-1 (19-25, 25-19,25-27,12-25) alla capolista Racconigi, che commette meno errori e dimostra di avere una maggior lucidità e tranquillità rispetto ai monregalesi. In classifica generale il Racconigi è sempre in vetta con 44 punti, il Val Chisone secondo con 40, il VBC terzo con 36 in compagnia del S. Paolo Torino, ma i monregalesi sono avanti per aver ottenuto un numero complessivo di successi maggiore (14 contro 12).

“Purtroppo – commenta al termine Massimo Bovolo – non siamo riusciti ad esprimerci sui nostri abituali livelli, commettendo un po’ troppi errori che hanno pesato sull’ andamento del match. Inoltre le defezioni patite in questi ultimi giorni a causa di influenze varie di stagione e di infortunio hanno avuto un peso non indifferente sulla preparazione della gara, non permettendoci di allenarci al meglio. In ogni caso complimenti al Racconigi, una squadra esperta e solida, che ha confermato di meritare la classifica che ha e che ha vinto con pieno merito. Ora dobbiamo resettare tutto quanto e ripartire con grande umiltà e determinazione per queste ultime 6 gare di regular season, in cui ci giochiamo l’ accesso ai play-off per la promozione.”

Assenti l’ infortunato Paganelli e l’ influenzato Maccagno, Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garelo in banda, Bertano e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo Bessone e Berutti.Nel primo set il VBC Mondovì/Villanova parte contratto e va subito sotto 6-2. I monregalesi mancano di fluidità ed il Racconigi ne approfitta, allungando prima 12-7 e poi 19-13. A questo punto il VBC ha una reazione d’ orgoglio e recupera qualche punto (18-21), ma il Racconigi, trascinato dall’ esperienza di Ariaudo e Longo, non perde le necessaria lucidità e va a chiudere 25-19. Nella seconda frazione i monregalesi partono bene e vanno avanti prima 8-4 e poi 14-10. La squadra monregalese mantiene alti i ritmi e così sta sempre saldamente in vantaggio, portandosi sul 20-15 e poi chiudendo 25-19, mentre entra Bessone per far rifiatare Genesio. Nel terzo set il Racconigi parte meglio e si porta prima sul 9-5, poi sul 14-9 ed infine sul 22-19. Dentro prima Bessone e Berutti ed il VBC ha una bella reazione, che, grazie ad un parziale di 4-1, gli permette di agganciare l’ avversario sul 23 pari. Le due compagini avanzano in equilibrio sino al 25 pari, quando i racconigesi trovano il break decisivo e chiudono ai vantaggi 27-25.Nella quarta frazione i monregalesi purtroppo cedono di schianto sia da un punto di vista mentale che fisico e non riescono a contrastare il gioco degli avversari, che prima si portano sul 9-5, poi sul 14-7 ed infine, nonostante gli inserimenti di Bessone e Berutti, chiudono 25-12.

Sabato alle 18.30 il VBC Mondovì/Villanova è atteso dalla trasferta di Candiolo contro il Chisola, che nell’ ultimo turno ha perso 3-2 in casa del To.Volley. Per i monregalesi una ghiotta occasione per ripartire subito e conquistare altri 3 punti fondamentali nella corsa verso la qualificazione ai play-off.

VBC MONDOVI’/VILLANOVA – RACCONIGI 1-3 (19-25,25-19,25-27,12-25)