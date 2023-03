Strategia Cuneo: un incontro per parlare di pianificazione territoriale condivisa

Giovedì 9 marzo alle 11 a Cuneo al Centro Incontri della Provincia (corso Dante 41) si terrà l’evento “Strategia Cuneo. Una pianificazione territoriale condivisa per la provincia”, promosso dalla Provincia di Cuneo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cuneo e la Fondazione Crc.

L’iniziativa si inserisce nel percorso sviluppato negli ultimi anni nell’ambito della cabina di regia provinciale, istituita come strumento di coordinamento territoriale per concretizzare le indicazioni emerse dal piano strategico di posizionamento di Cuneo al 2029, realizzato nel 2020 dietro impulso della Provincia di Cuneo, con la collaborazione e la condivisione dei principali attori istituzionali, economici, sociali del territorio.

L’intento è quello di costruire una visione condivisa di medio-lungo periodo per lo sviluppo strategico e sostenibile del territorio provinciale, per progettare interventi in grado di attrarre le risorse a vari livelli, a partire da quello europeo.

Il dispiegamento in corso dei bandi e delle risorse del Pnrr e l’avvio dei programmi regionali Fesr e Fse+ invitano a rafforzare ulteriormente la capacità di pianificazione strategica territoriale, in sinergia con tutti i principali attori pubblici e privati locali e gli enti della ricerca e dell’innovazione. Dopo i saluti istituzionali dei presidenti dei tre enti promotori, Luca Robaldo per la Provincia di Cuneo, Mauro Gola per la Camera di Commercio ed Ezio Raviola per la Fondazione Crc, il programma dei lavori prevede l’intervento di Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica presso l’Università degli Studi di Milano che relazionerà in merito alla “pianificazione strategica territoriale nel quadro nazionale ed europeo”.

Il ruolo e le prospettive della cabina di regia provinciale saranno al centro di una serie di interventi moderati da Roberto Daneo, referente di We Plan, partner tecnico del tavolo programmatico. Interverranno: Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino; Paolo Fino, coordinatore del tavolo agroindustria della cabina di regia; Stefano Geuna, rettore dell’Università degli Studi di Torino; Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e rappresentante del coordinamento degli enti gestori nella cabina di regia; Patrizia Mellano, segretario generale della Camera di Commercio di Cuneo; Bartolomeo Biolatti, rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Bruno Bertero, direttore dell’Azienda turistica Langhe, Monferrato e Roero. A Elena Bottasso, responsabile dell’Ufficio studi e ricerche della Fondazione Crc , è affidato il compito di entrare nel dettaglio del piano di lavoro della cabina di regia. Conclusioni del presidente della Provincia Robaldo.