"Sugli episodi di Torino (e su tanto altro) la sinistra tace"

Siamo alle solite. In Italia il “peso” delle notizie si misura dal grado di modellabilità e su come possano essere plasmate per orientare l'opinione pubblica. Da quando il Centro-destra ha vinto, anzi stravinto, le elezioni, questa tendenza si è addirittura accentuata, pur essendo già molto evidente in campagna elettorale. Con tanti intellettuali, o presunti tali, che si dicevano “pronti a lasciare l'Italia” qualora il Centro-destra avesse vinto, e tuttavia li troviamo ancora qui a pontificare.