300 mila euro per il miglioramento sismico della media “Cordero di Montezemolo” a Mondovì Altipiano

Continuano gli sforzi dell’Amministrazione per riqualificare gli edifici scolastici della città. Negli scorsi giorni, infatti, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Media “Cordero di Montezemolo” dell’Altipiano, per un totale di spesa pari ad 300 mila euro, di cui 203 mila di lavori effettivi. Una cifra importante finanziata nell'ambito del PNRR (Missione 2, Componente C4, Investimento 2.2. "Manutenzione straordinaria e adeguamento sismico scuole materne, elementari e medie) che consentirà di mettere in sicurezza un altro luogo nevralgico della didattica monregalese.

"Ancora una volta ringraziamo il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mondovì che ha seguito le fasi progettuali dell’intervento" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora. "Mondovì Città degli Studi. Era questa la declinazione che un tempo accompagnava il nostro territorio e a questa continuiamo ad ispirarci nel nostro cammino amministrativo quotidiano. La Scuola, intesa nella sua accezione più profonda, rappresenta un elemento imprescindibile per ciascuna comunità. Un ponte intertemporale che educa e plasma le nuove generazioni e ci consente di guardare al domani con più fiducia e ottimismo. Ma l’insegnamento, innanzitutto, richiede spazi idonei, inclusivi e sicuri. Siamo quindi orgogliosi di questo nuovo intervento che interesserà un istituto socialmente importante per l’intera città e che contribuirà a rinnovare l’immagine di Mondovì come Città degli Studi e delle scuole moderne, accoglienti e sicure".