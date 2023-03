A Ceresole d'Alba nasce Mida, il museo dedicato alle artiste donne

Domani in occasione della Festa della Donna, verrà presentato presso l’Accademia Albertina di Torino il MIDA -MUSEO INTERNAZIONALE DONNE ARTISTE, che sarà aperto a partire dal 21 aprile prossimo nella chiesa della Madonna dei Prati di Ceresole d'Alba.

Il MIDA è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Bando Esponente), Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e al comune di Ceresole d'Alba, che mette a disposizione i locali con il nuovo impianto di riscaldamento.

Il MIDA si affianca al già presente MUbatt - Museo della Battaglia e ospiterà unicamente opere di artiste donne di rilievo internazionale.

Tra le prime ci saranno Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Louise Bourgeois, Beverly Pepper, Marina Abramovic, Yoko Ono, Jenny Holzer, Mary Cassat, Rabarama, Carmen Gloria Morales, Zhang Hongmei, Xiao Lu, Xiao Ge e Ruschica Wason Sing.

Il progetto si avvale della competenza nell’organizzazione di mostre e allestimenti di Art Web Book di Torino e dell'Associazione Turismo in Langa.

Ospitato all’interno della Chiesa della Madonna dei Prati, il Mida coinvolgerà anche il centro cittadino, con installazioni e sculture collocate in luoghi appositamente selezionati, prevedendo la collocazione ogni anno di alcune piastrelle e elementi indicativi riportanti i nomi e la storia di artiste non esposte nello spazio museale, ma le cui storie meritano di essere conosciute mediante un apposito QR code.

La presentazione presso l'Accademia Albertina - Sala Azzurra di via Accademia Albertina 6 – Torino si terrà alla presenza degli addetti ai lavori, delle autorità e della stampa.

La partecipazione a cui seguirà una degustazione di Tinche di Ceresole d’Alba e Pampavia è aperta al pubblico.

Il ticket di ingresso prevede le seguenti tariffe

€ 8,00 intero € 5 ridotto

Contatti :

Info@comune.ceresoledalba.cn.it

info@turismoinlanga.it

gsanfo@diffusione-italia.com