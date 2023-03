A Sanfrè, dopo 12 anni, torna "Cante’ j’euv dj’ Amis"

Dopo 12 anni, ritorna a Sanfrè la tradizionale festività del cantare le uova, Canté j’Euv, parte dei festeggiamenti pasquali nella maggior parte dei paesi del basso Piemonte che unisce socialità, musica, gusto e soprattutto divertimento. Sabato 25 marzo le quattro Pro Loco di Ceresole d’Alba, Monticello d'Alba, Pocapaglia e Sanfrè si uniranno per dare nuovamente origine a questa iniziativa, ritrovata solamente verso la metà degli anni '60 del Novecento.

La manifestazione, oggi rivisitata e denominata Cantè j'euv dj’Amis grazie al legame e all’amicizia delle quattro associazioni, avrà luogo a Sanfrè, in viale Industria, a cominciare dalle ore 18. All’interno di questo contesto verrà presentato un nuovo progetto, il cosiddetto Canté j’Euv dei bambini, che vedrà i bambini ed i ragazzi dei corrispondenti istituti scolastici, a partire dalla scuola materna fino alla scuola media, esibirsi in canti popolari e rappresentare a modo proprio questa tradizione, al fine di mantenere ancora più accesa questa usanza.

L’intera serata sarà poi animata da gruppi di cantori provenienti da ognuno dei rispettivi paesi che, attraverso i canti tradizionali e caratteristici, cercheranno di farci tornare indietro nel tempo di qualche decennio. Oltre al vino del Roero, non potrà sicuramente mancare il cibo: ogni Pro Loco si occuperà infatti della realizzazione di piatti locali, tra cui peperoni con bagna cauda, un antipasto misto della tradizione, ravioli burro e salvia, torta di nocciole con crema di gianduja e molto altro. Qua è quasi tutto pronto, quindi vi aspettiamo a braccia aperte per trascorrere una serata in compagnia all’insegna della tradizione.