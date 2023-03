Al Comune di Saluzzo concorso per un posto da istruttore direttivo tecnico

Entro le 12 di lunedì 3 aprile è possibile presentare domanda per il concorso per 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” (categoria giuridica D) per il Comune di Saluzzo. Il bando prevede anche un posto analogo alla Provincia di Cuneo e un terzo al Comune di Piasco.

Il bando si può scaricare al link https://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/seg_generale/ personale/elenco_concorsi/pdf/2023/3D_IngCivile/S_Conc_3D_TecniciCivile_signed.pdf

Le istruzioni per compilare la domanda https://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/seg_generale/ personale/elenco_concorsi/pdf/2023/3D_IngAmbientale/VademecumModuloIscrizioni.pdf

Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica ed è necessario essere in possesso delle credenziali Spid o della Carta d’Identità Elettronica (CIE)