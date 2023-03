Alba, una serata sui temi dell’epilessia infantile e dei disturbi del sonno in età evolutiva

È tutto pronto ad Alba per una serata informativa sui temi dell’epilessia infantile e dei disturbi del sonno in età evolutiva.

L’appuntamento, organizzato dalla sezione di Alba della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) Bpw Italy - Distretto Nord Ovest, con il patrocinio dell’Asl-CN2 e della LICE (Lega Italiana Contro L’Epilessia), è venerdì 17 marzo, alle ore 17.30, presso il Palazzo Banca d’Alba (via Cavour, 4).

Il focus sarà sulla realtà scolastica, dove si possono presentare alcune difficoltà per i bambini affetti da malattie come l’epilessia. Lo scopo dell’incontro è quello di abbattere i falsi miti ed i pregiudizi legati a questa patologia. Si parlerà anche dei disturbi del sonno in età pediatrica.