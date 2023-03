All’Einaudi di Alba la prima web radio scolastica della provincia di Cuneo [FOTOGALLERY E VIDEO]

Nel 2021 la domanda che si era posta la professoressa Maria Grazia Lora era cosa potesse motivare e stimolare i ragazzi dopo l’isolamento dovuto alla pandemia. La riflessione, tra i docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Einaudi" di Alba, pose l’attenzione su uno degli elementi presenti e fondamentali nella vita di ogni giovane: la musica.



E’ partito così il progetto Radio Einaudi che, grazie ai fondi del Piano Scuola-Estate e al supporto di Radio Valle Belbo e del suo giornalista e speaker Fabio Gallina, ha visto prima la costruzione di un vero e proprio studio radiofonico all’interno della scuola, poi la formazione dei primi 16 studenti, provenienti da varie classi e dai diversi indirizzi dello storico istituto albese.





Nella sua prima fase il percorso formativo si era articolato in 6 incontri pomeridiani e l’attività radiofonica coinvolgeva due studenti in conduzione, più altri due studenti “ospiti” a cadenza quindicinale. Nel 2022 arriva la svolta decisiva, grazie alla dedizione, ma soprattutto alla passione per la radio e per la musica, del professor Antonino Daidone.





Daidone prende in carico il progetto e si pone tre obiettivi principali. Il primo è quello di utilizzare la radio come strumento di educazione sociale, civile, alla legalità e all’intercultura, sensibilizzando i giovani sui temi della solidarietà e delle pari opportunità, fornendo anche uno strumento che favorisse le opportunità di partecipazione al mondo sociale.





Il secondo obiettivo era quello di creare una redazione radiofonica divisa in due differenti fasi: la prima volta a verificare le proprietà di linguaggio, la dialettica, le passioni e competenze (creando un gruppo suddiviso in quattro studenti); la seconda dedicata alla realizzazione dei programmi che poi venivano trasmessi in radio.





Questa nuova fase del progetto ha avuto inizio con le trasmissioni dal lunedì al mercoledì durante la pausa pranzo, per una durata di 40 minuti di diretta al giorno, come l’anno precedente, ma con la partecipazione attiva di circa 30 studenti.





Grazie a queste nuove premesse, a febbraio 2023 si è concretizzato anche il terzo obiettivo: il progetto “Radio Einaudi” si trasforma in “Web Radio Einaudi”, che attraverso l’ampliamento dell’offerta, l’acquisto di un servizio streaming, quello di una regia automatica, diventa una vera e propria stazione web radiofonica, con la possibilità di far ascoltare le proprie programmazioni in diretta, anche all’esterno dell’istituto, attraverso il sito ufficiale della scuola.





Gli studenti coinvolti nelle trasmissioni passano da 4 a 2 per ogni messa in onda. “Ogni coppia – spiega Daidone - è stata pensata con l’intento di favorire la socializzazione dei ragazzi, unendo studenti diversi, ma con simili interessi e passioni”. Gli studenti si occupano di tutto, redigono i palinsesti, creano le scalette musicali, cercando le notizie da dare in diretta.





“Adesso la nostra radio – prosegue Daidone – si può ascoltare ovunque anche fuori della scuola, collegandosi attraverso il nostro sito internet e a breve anche tramite un’app che sarà scaricabile da tutte le piattaforme. Ad oggi l’orario di diretta dei ragazzi va dalle 8 alle 16, alternando un’ora di musica a una di talk) dal lunedì al venerdì. Gli studenti, oltre a dare un nome alla propria trasmissione assicurano spazio alla musica, alla creatività, alle interviste, ai talk di vario genere cercando di utilizzare un linguaggio universale e spensierato in un mondo così pieno di regole e di vincoli”.

Potete ascoltare web radio Einaudi dal sito www.iiseinaudialba.edu.it e contattare gli speaker via WhatsApp al numero 3517085382 o sui canali social Instagram, Facebook, TikTok all’account @radioeinaudi.