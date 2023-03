Biodigestore a Borgo: "Abito a 500 metri e temo di più il fatto di tenere un impianto vecchio che col tempo vedrà aumentare costi di gestione e manutenzione"

In primo piano il gruppo di minoranza "Borgo per tutti": da sinistra Luca Basteris, Pierpaolo Varrone e Luisa Giorda

C'era anche Luca Basteris, consigliere di minoranza di "Borgo per tutti", seduto tra il pubblico all'assemblea di ieri sera organizzata dal Comitato "No Biodigestore".

Da sempre favorevole al progetto, questa è la sua posizione sull'incontro: "Non è mia intenzione alimentare ulteriori divisioni che questo tema comporta per i cittadini di Borgo San Dalmazzo. Sottolineo l'aspetto più importante emerso dalla maggior parte degli interventi di ieri sera: ovvero che nessuno mette in discussione la bontà della tecnologia del biodigestore in quanto tale e dei suoi effetti sulla salute. Questo è l'aspetto principale su cui i tecnici dovranno esprimersi nelle sedi opportune per la valutazione dell'impianto.

Come borgarino, che abita a 500 metri dagli impianti, concludo con una riflessione. Devo essere più spaventato da un investimento finanziato a fondo perduto per i due terzi, in grado di produrre biogas da vendere sul mercato dell'energia o dal fatto di tenere un impianto vecchio che col tempo vedrà aumentare i costi di gestione e manutenzione senza prospettive future?"