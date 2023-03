Bra ottiene la bandiera dei Comuni sostenibili per il benessere della comunità

D’ora in avanti la città di Bra potrà fregiarsi della “Bandiera sostenibile”. Si tratta del riconoscimento attribuito dalla Rete dei Comuni Sostenibili a ventiquattro amministrazioni italiane che sono impegnate attivamente nel miglioramento del benessere equo e sostenibile delle comunità locali. La bandiera è stata consegnata giovedì 2 marzo 2023 durante l’annuale assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili che si è svolta a Roma.

La città della Zizzola, entrata a far parte del sodalizio nel 2021 con l’intento di promuovere politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 elaborata dalla Comunità Europea, ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento per aver predisposto un dettagliato documento che analizza, attraverso ben 101 parametri (tra cui spazi dedicati al verde, percentuale di edifici con una determinata classe energetica, ecc.), l’effetto delle politiche di governo locale in materia. Un rapporto di sostenibilità che si porrà alla base delle future misure adottate dall’Amministrazione comunale.

Nel corso dell'evento il Comune di Bra ha presentato le iniziative fin qui intraprese, a cominciare dal sistema del sacco conforme che permette di raggiungere importanti risultati ambientali senza costi aggiuntivi per l'utenza, che ha riscosso un grande apprezzamento.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento”, dichiarano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Daniele Demaria, a Roma per ricevere la bandiera. “Da un lato questo premia l'impegno sin qui profuso dando visibilità alla nostra città, che si distingue sempre più in tema di sostenibilità ambientale, e dall'altro ci offre l'occasione di individuare tutte le azioni possibili per migliorare il benessere dei nostri cittadini e del futuro di tutti".

L’appartenenza alla Rete dei Comuni Sostenibili consentirà infatti a Bra di avere un supporto nella partecipazione a bandi europei, statali o regionali sul tema, nonché di condividere esperienze, buone pratiche e progetti futuri con altri enti locali aderenti.