Cena al buio al circolo Acli San Cassiano di Alba

Il circolo Acli di San Cassiano di Alba organizza presso l’osteria sociale “Magna Neta” la “Cena al buio” per sabato 11 marzo alle ore 20. La serata è in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Cuneo e U.N.I.Vo.C Onlus l’unione nazionale italiana volontari pro ciechi; il menù è composto da quattro portate, bevande e caffè, al costo di 32 euro, di cui 10 euro saranno devoluti in beneficienza all’Unione ciechi e ipovedenti.

La cena al buio è un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile che lascia il segno. Significa cenare in un ambiente completamente oscurato che non permette, quindi, di vedere cosa si ha nel piatto. La sensazione speciale è quella di trovarsi senza la vista per il tempo di una cena. Un modo per riscoprire i propri sensi, per approcciarsi al cibo e al gusto in maniera più profonda e consapevole.

La cena sarà servita da personale non vedente che guiderà gli ospiti in una serata molto particolare.

Per prenotazioni, chiamare il numero 0173.281115; l’osteria si trova in via G. Pieroni al numero 3.