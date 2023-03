Cuneo, in quattordici anni l'ascensore inclinato ha percorso 120mila chilometri, tre volte la circonferenza della terra

Da quando è stato inaugurato, nel 2009, l’ascensore inclinato di Cuneo ha percorso 121.361 chilometri, come tre volte la circonferenza della Terra, tanto per farsi un’idea. Solo nel 2022 sono stati 9.819 i chilometri percorsi.

In totale, in questi quasi 14 anni di vita, sono stati più di 9 milioni e mezzo i passeggeri trasportati, con una media di 1.946 persone al giorno e 175 all’ora.

Dal giugno 2009 ha effettuato 1.867.094 corse, con una media di 377 al giorno e 34 all’ora, ha viaggiato circa 58.000 ore ed è stato fermo per guasti o manutenzioni 2.000 ore. Le ore di fermo risultano così essere state il 4% di quelle totali, il 2% delle totali le ore di guasto.

Scorrendo i dati del 2022 si scopre che il mese in cui sono state effettuate più corse è stato ottobre, con 13.979 corse, mentre il mese con più passeggeri trasportati è stato invece marzo, con un totale di 65.235 persone che lo hanno utilizzato.

Solo qualche numero, per rendere l’idea di quanto l’ascensore che collega il centro città ai parcheggi di scambio del lungo Gesso, ma anche agli accessi del Parco fluviale e le sue strutture e agli impianti sportivi, primo tra tutti lo stadio del nuoto, abbia segnato una vera svolta per la mobilità cittadina e non solo.

Aperto al pubblico il 16 giugno 2009, l’ascensore cittadino è stato un po’ un precursore dei tempi, quando ancora la mobilità sostenibile e attiva non era così al centro dell’attenzione come oggi. Sin dalla sua apertura, l’ascensore è stato utilizzato con una frequenza notevolmente superiore alle più rosee aspettative. Il 6 dicembre 2016 ha festeggiato il milione di corse, a fine 2022 quasi raddoppiate, con i 2 milioni che con ogni probabilità si festeggeranno già nei primi mesi del 2023.

L’ascensore osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20, il sabato dalle 8.30 alle 20, domenica e festivi dalle 10 alle 18 (nei mesi estivi fino alle 20). La cabina può contenere un massimo di 26 posti, consente l’accesso anche di soggetti a mobilità ridotta e il trasporto di biciclette.

La quota della stazione di valle è 510,59 metri e quella di monte 538,06 metri, con un dislivello di 27,47 metri. La corsa è lunga 65 metri, che percorre ad una velocità di 1,60 metri al secondo, con un tempo di percorrenza di 45 secondi.

Nel corso del 2021 sono stati realizzati alcuni lavori di trasformazione dell’ascensore per farlo diventare sempre più sostenibile, con un intervento reso possibile da un progetto europeo del programma Central Europe, che ha permesso di procedere all’installazione, lungo la via di corsa della cabina, di un impianto fotovoltaico, che permette sia l’accumulo dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, sia di quella che si genera durante le fasi di frenatura del sistema e che ha permesso di affrancarsi dalla rete elettrica nazionale per il 47% del suo fabbisogno. In altre parole l’impianto funziona 47 ore su 100 grazie all’energia prodotto dall’impianto fotovoltaico.