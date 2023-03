Ettore Cogno, studente di Barolo: “La missione in Turchia mi ha cambiato”

La prima missione non la scorderà mai. Ettore Cogno, studente ventiquattrenne di Odontoiatria che vive a Barolo, ha ancora nella voce e negli occhi i ricordi della sua avventura ad Antiochia in Turchia, dove è andato insieme ai volontari piemontesi della Protezione Civile e ai sanitari e ai tecnici del reparto di Maxiemergenza della Regione Piemonte per allestire e gestire l’ospedale da campo, dopo il terremoto che ha devastato la zona.

“Uno dei momenti più difficili del viaggio è stato l’andata, in particolare i cinque giorni che siamo stati a bordo della nave militare San Marco, per arrivare da Brindisi ad Alessandretta. Le giornate sembravano non passare mai, il mare era molto mosso e abbiamo ballato tantissimo”.

I problemi sono, però, iniziati fin da subito. Prosegue il suo racconto: “Io facevo parte della squadra che si occupava della logistica e quando siamo arrivati nel luogo su cui doveva sorgere l’ospedale, ci siamo accorti, che diversamente dalle rassicurazioni, non avevamo né acqua, né elettricità. Ognuno, in base alle sue competenze, ha iniziato a lavorare senza sosta. In 48 ore il Pronto Soccorso era attivo e in sei giorni avevamo raggiunto i 1000 pazienti.

Le giornate erano organizzate in maniera precisa. Io mi alzavo alle 6 e aiutavo a preparare le colazioni fino alle 9, poi iniziava quello che chiamavamo il giro del gasolio, per riempire i soffiatori che ci scaldavano e i vari generatori. Dopo pranzo studiavo o mi riposavo un po’ e si ricominciava, magari, facendo anche qualche lavoretto creativo per l’ospedale. Abbiamo dovuto trasformare una panca in un lettino per le nascite”.

La situazione post sisma è catastrofica e apocalittica per le popolazioni, come emerge dalla testimonianza di Cogno: “Non hanno più niente, molti paesi non esistono più, sono solo un ammasso di macerie in cui si vedono e sentono soltanto ruspe. E i pochi palazzi che restano non sono agibili. Per iniziare la ricostruzione, dovranno radere al suolo tutto.

Nonostante questa situazione la gente ci ha accolto con un affetto incredibile, regalandoci ogni giorno quel poco che aveva. Non lo dimenticherò mai, come non dimenticherò il viaggio di ritorno: gli applausi all’aeroporto, i regali, le persone che ci ringraziavano e l’equipaggio con il comandante che hanno voluto fare una foto con noi. È stato commovente”.

La prima missione è stata per il giovane studente soprattutto un’esperienza di vita. “Sono cresciuto enormemente, ho arricchito il mio bagaglio culturale e personale. Sono tornato in Italia con altri occhi, certe emozioni ti danno consapevolezza e ti fanno affrontare le cose con l’approccio giusto. Pensavo di avere tanti problemi, ma mi sono accorto che i veri problemi sono altri. Per me è stata un’esperienza bellissima, insieme a un gruppo di persone unite, tra le quali ho molti amici.

Porterò con me l’adrenalina del primo giorno in cui avevamo la certezza di non avere certezze, ma potevamo confidare in noi stessi e nel nostro gruppo. Una macchina oliata e perfetta che ha reagito anche alla scossa del 20 febbraio in pochissimo tempo. In generale per me il mondo del volontariato è una grande ricchezza e lo sperimento pure a livello locale nell’Asava, dove ho anche il compito di cercare nuovi volontari. Spero che sempre più giovani possano iniziare questo cammino e mettersi a disposizione degli altri”.