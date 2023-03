Gli studenti del "Vallauri" a lezione sul Pnrr digitale con l'Unione Fossanese

Nella mattinata di lunedì 6 marzo l'Unione del Fossanese ha incontrato presso la biblioteca dell'IIS Vallauri di Fossano gli alunni delle terze settore Elettrotecnica-Elettronica per un paio d'ore di immersione nel mondo del Pnrr Digitale.

A coordinare l'attività (che ha coinvolto una cinquantina di studenti) il prof. Danilo Torassa, mentre i relatori intervenuti sono stati il comandante della Polizia Locale dell'Unione, Franco Bruno, il consulente per il Pnrr digitale dell'Unione, Pasquale Volontà, il sindaco di Genola Flavio Gastaldi in qualità di assessore alla digitalizzazione dell'Unione del Fossanese e Giacomo Aime.

"Il digitale è un'opportunità che il Pnrr ci offre e che non possiamo lasciarci sfuggire" ha esordito il comandante Franco Bruno. "Il nostro percorso parte da lontano con l'interconnessione digitale di tutti i Comuni appartenenti all'ente, che sta avendo nuovo slancio con i fondi di cui siamo stati beneficiari pari a circa un milione di euro. Stiamo facendo partire a scaglioni gli avvisi relativi all'esperienza del cittadino e del rinnovamento dei siti internet secondo le nuove indicazioni dell'Agid".

"La nostra grande sfida" ha continuato il consulente Pasquale Volontà, "è quella di coinvolgere attivamente la fascia d'età oltre i 40 che oggi è molto attiva su un social network, ma quando si ritrova davanti a un modulo della P.A. da compilare online per snellire la burocrazia, va in panico e chiama il figlio o la nipote per assistenza".

L'intervento è proseguito con una disamina delle varie missioni che compongono la parte del Pnrr digitale. A tirare le somme è stato il sindaco Flavio Gastaldi che, con un mix tra educazione civica ed esempi pratici di attuazione dei concetti precedentemente espressi tutt'ora già in attuazione a Genola, ha spronato i ragazzi a mettersi in prima persona in gioco nel proprio Comune a servizio dei concittadini, portando validi esempi di iniziative già realizzate che hanno prodotto un successo in termini di adesione e di risultati raggiunti.

"Una stimolante mattinata" ha concluso Gastaldi "da replicare in altre classi consci del fatto che i principali beneficiari di questi investimenti saranno proprio questi ragazzi".