Nucetto, l'Editel vende al Comune il castello al prezzo simbolico di un euro

Sarà venduto al prezzo simbolico di un euro il castello di Nucetto. Ad acquistarlo dall'Editel, attuale proprietaria, sarà il Comune che ne farà un punto di attrazione turistica.

"Da tempo c'era questa intenzione - spiega l'amministratore delegato di Editel spa, Gabriele Gazzano - "Negli anni la proprietà è stata curata e messa in sicurezza, in particolare per quanto riguarda le vie d'accesso e l'area circostante. Da tempo il presidente della società, Giancarlo Bellino, aveva manifestato la volontà di donarlo al Comune che potrà valorizzarlo come merita, inserendolo in una rete di eventi territoriali e accedendo anche a bandi che potranno essere utili per la riqualificazione e una migliore fruizione da parte del pubblico."

Per la nostra azienda - prosegue Gazzano - la donazione del castello vuole essere un segnale di vicinanza al territorio, per rinsaldare ancora di più il legame con le persone che lavorano con noi, residenti in zona e non solo che danno un valore aggiunto alla nostra ditta".

Il castello, che domina dall'alto il paese, risale all'anno Mille e venne probabilmente costruito sotto il regno di Arduino. Fu poi proprietà degli aleramici del ceppo del Vasto e dei marchesi di Ceva ai quali rimase legato dando origine alla dinastia dei Ceva di Nucetto.

"Circa due anni fa, grazie a Giancarlo Bellino, è iniziato l'iter per il passaggio di proprietà del castello" - commenta il sindaco di Nucetto, Enzo Dho - "e mercoledì ci sarà la firma dell'atto che ne renderà ufficiale l'acquisto. In questo modo sarà possibile per noi intercettare bandi per ottenere risorse che permettano di valorizzare le potenzialità di questa struttura. Il primo passo sarà terminare le opere di messa in sicurezza, abbiamo ottenuto il finanziamento del bando 'Piccoli Borghi' (leggi qui) di cui è capofila il comune di Ormea e parteciperemo ad altri. L'intenzione è quella di rendere accessibile con una scala interna anche la torre".

Un passo ulteriore per valorizzare le potenzialità turistiche di questo edificio storico attorno al quale, negli anni, il Comune ha sempre cercato di promuovere eventi e manifestazioni.

In questo senso, il 28 maggio, tornerà l'appuntamento con il treno storico: il tema del viaggio sarà il mondo dell'arte in tutte le sue sfaccettature, a bordo ci saranno alcuni artisti che si esibiranno nell'arco della giornata, uno tra questi, l'attore Ugo Dighero che porterà in scena "Mistero buffo" al Castello di Nucetto.