Al via importanti lavori a Rocca de' Baldi in via Lime, via Corvi e in via Umberto I

"I numeri, purtroppo peggiorativi, non ci hanno indotto a ridurre l'opera e quindi con sacrificio abbiamo deciso di completarla visto l'importanza del collegamento tra le due frazioni. - spiega il primo cittadino - A bbiamo iniziato dal ponte che era in condizioni di usura pericolose e fino ad inizio aprile costringerà gli abitanti della zona a deviazioni non cosi comode, li ringraziamo per la pazienza dovuta alla necessità. Subito dopo si procederà al completamento dell'opera, cercando di arrecare minor danno possibile alla circolazione".

"Finalmente, grazie anche all'opera della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Cuneo, è stato completato l'iter documentale resosi più complicato con l'utilizzo dei Fondi PNRR. - commenta il sindaco di Rocca de' Baldi, Bruno Curti - . Ora diamo il via al completamento di un'opera importante per il nostro Comune".

Il primo, quello più consistente riguarda via Lime-Corvi, che congiunge la frazione di Carleveri con la frazione Corvi, prevede l'ampliamento totale del tratto di carreggiata per i lotti residui con la messa in sicurezza e il rifacimento dell'attraversamento sul canale in prossimità di via Novello.

Intanto anche via Umberto I a Crava è interessata da un intervento importante per la messa in sicurezza del transito pedonale, lato palazzo municipale.

Utilizzando i fondi messi a disposizione dal Ministero per la sicurezza della viabilità, (50 mila euro), verrà realizzato un marciapiede nella parte che ancora ne è sprovvista, ossia dall'incrocio con la provinciale 422 fino all'intersezione con via Unità d'Italia, si innalzerà dal filo strada in corrispondenza del palazzo comunale con una rampa in salita ed una di discesa per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'ingresso del Comune.

L'intervento proseguirà a filo strada fino a Piazza Roma con percorso pedonale segnalato ed in particolare con il posizionamento di dissuasori onde centralizzare il flusso dei veicoli in carreggiata ed evitare - cosa già verificatasi più di una volta - il danneggiamento dei balconi esistenti.

Dal lato opposto si collegherà il marciapiede in porfido con la piazza Roma stessa anch'essa già a porfido.

"Sicuramente la sicurezza del transito in via Umberto I è prioritaria, ma anche la designazione di un percorso di traffico dona all'immagine della strada un senso di ordine anche estetico - conclude soddisfatto il sindaco - E' un intervento che è stato più volte sollecitato, non escludiamo con l'autorizzazione della Provincia, l'inserimento di un senso unico alternato per i mezzi pesanti che vi transitano, considerate le dimensioni".

I lavori sono stati assegnati alla Ditta Viglietti Srl di Montanera vincitrice dell'appalto.