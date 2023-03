Lavori in corso nelle "sale della cultura" della città di Cuneo

Il Teatro Toselli di Cuneo oggetto di interventi di restauro? Prima o poi sì, ma non nell'immediato, come evidenzia l'assessora alla Cultura Cristina Clerico, che sul tema è intervenuta di recente.

Non c'è alcuna data né alcuna previsione. "L'ultimo intervento al Toselli risale a 25 anni fa - spiega ancora la Clerico. E' chiaro che prima o poi si dovrà intervenire, ma non credo che sarà in questo mandato. Nel frattempo, stiamo facendo altri interventi, da Sala San Giovanni all'ex chiesa Santa Chiara. E si sta pensando anche ad interventi al Cinema Monviso, per farci trovare pronti e avere un'alternativa al Toselli".

L'ex chiesa di Santa Chiara, in via Savigliano, diventerà hub culturale legato al mondo del teatro. L'intervento ha preso il via già lo scorso mese di dicembre, in particolare all'interno. E' di questi giorni, invece, l'avvio dei lavori anche nella parte esterna. Un cantiere che si prevede durerà 14 mesi, per un costo di 570 mila euro. Santa Chiara sarà la nuova casa dell’Officina Teatrale Melarancio.

Continuano i lavori in Sala San Giovanni, che resterà chiusa fino al prossimo autunno. Al momento, sono state tolte tutte le poltrone. "Tra i vari lavori previsti, stiamo cercando il finanziamento per poter effettuare un intervento di riqualificazione acustica della sala, per migliorare la fruibilità di concerti ed eventi musicali", spiega ancora la Clerico.

C'è una progettualità anche legata al Cinema Monviso, in particolare per attrezzarlo ad ospitare spettacoli dal vivo. "Dobbiamo essere pronti e avere una o più alternative al teatro Toselli, perché prima o poi i lavori si drovranno fare e prevederanno una chiusura prolungata. Parliamo di uno spazio che viene utilizzato 200 giorni all'anno e bisogna già ragionare in prospettiva, per non lasciare la città senza spettacoli ed eventi teatrali".