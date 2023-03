Morte del ragionier Oreste Frandino: il ricordo del presidente Fondazione CR Saluzzo Marco Piccat

"Oreste Frandino aveva due grandi doti: una era l’umiltà che contraddistingue le persone grandi, l’altra la capacità di paziente ascolto di quanto accade a Saluzzo, come nel mondo.

Questo gli conferiva un'autorevolezza non comune e l’abilità di essere sempre sul pezzo, al centro dei problemi, in modo da saper leggere le istanze provenienti dal mondo economico, sociale e culturale che, come Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, abbiamo dovuto affrontare insieme a partire dal 2019.

Un indimenticabile compagno di viaggio che, con equilibrio, ci ha aiutati, consigliati, fatti riflettere tanto da funzionare spesso come motore primo delle nostre scelte.

A lui dobbiamo dire grazie per l'esempio, la responsabilità e la fermezza con cui ha unito la sua voce alla ricerca di soluzioni condivise e necessarie alla crescita del nostro territorio.

Questa, in estrema sintesi, la sua lezione umana e il fattore che lo ha reso unico per ciascuno di noi».

Così il professor Marco Piccat, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ricorda il ragionier Oreste Frandino, compagno di viaggio dal 2019 come componente del Consiglio di Amministrazione.