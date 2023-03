Passaporti, acquisite oltre tremila richieste grazie agli open day in provincia di Cuneo

Sono 10 mila le istanze di rilascio del passaporto acquisite da inizio 2023 ad oggi dalla Polizia Amministrativa, un dato rilevante se paragonato al numero dei passaporti rilasciati negli anni 2022 (21.800), 2021 e 2020 (7.500 circa), 2019 (17.500).

Per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini della provincia di Cuneo, ma soprattutto per far fronte alle lamentate difficoltà ad effettuare prenotazioni sull’Agenda online, grazie agli open day organizzati dalla Questura: più di 3129 cittadini, senza alcuna prenotazione, hanno fatto richiesta di passaporto presentandosi agli sportelli con la documentazione necessaria per il rilascio.

Per essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini della provincia di Cuneo, sottolineando il lodevole lavoro svolto dagli operatori di Polizia, il Questore Nicola Parisi, ha precisato che circa 500 persone, senza prenotazione, hanno potuto presentare le istanze di passaporto presso gli sportelli di Alba e Ceva, nelle date fissate di open day.

Continueranno anche nei prossimi mesi le aperture straordinarie degli sportelli di Cuneo nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì nella fascia oraria 15-17.30, con prenotazioni che dovranno essere effettuate sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it , salvo comprovate esigenze particolari che dovranno essere opportunamente documentate dagli interessati, per le quali è possibile recarsi direttamente allo sportello.

Altresì, è stata programmata l’apertura degli sportelli di Cuneo per coloro che non riescono ad ottenere un appuntamento sull’Agenda online, OPEN DAY , ogni lunedì mattina, salvo festività, a partire dal 20 marzo e per i mesi a seguire, nel limite di 80 persone.