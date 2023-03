Un convegno sul rapporto vino-clima ha rafforzato il gemellaggio tra La Morra e Sulzburg

A distanza di pochi giorni, emergono le impressioni e i ricordi belli e affettuosi della visita alla città gemella di Sulzburg, dove la delegazione di La Morra, formata da una ventina di persone in rappresentanza di Comune, cantina comunale, club per l’UNESCO, ufficio del turismo, banda musicale Giuseppe Gabetti, ha festeggiato il Carnevale, dal 24 al 27 febbraio, in occasione del ventesimo del gemellaggio.

Di seguito il racconto in prima persona da parte dei lamorresi.



L’accoglienza è stata come sempre calorosa, un’ottima cena di benvenuto nella Altenberghalle di Laufen con squisiti piatti tipici (fettine di vitello con lenticchie, crema di Gutedel, gnocchetti di lucioperca con riso alle verdure, spezzatino di capriolo con fette patate e verza, torta di pere con gelato alla crema). In serata un ricordo colmo di affetto e gratitudine al caro Hilmar. Stephanie, la moglie di Rainer, ha ritrovato una preziosa bottiglia di Pinot nero del 2003 che abbiamo gradito e apprezzato insieme.

Sabato mattina il sindaco Dirk Blens ha introdotto il convegno Vino-Clima sottolineando che anche piccoli comuni come i nostri possono muovere importanti passi per l’Unità Europea, per la pace, per l’adattamento al cambiamento climatico.

I tecnici, Frederik klodt e Miriam Vögtle del WBI Friburgo, hanno avanzato alcune proposte attualmente in sperimentazione: pareti di verde più basse, copertura del terreno con truccioli, rinverdimento del filare, utilizzo delle pecore per mantenere l’erba, l’agri-fotovoltaico per riparo da grandine e produzione energia elettrica (impianti di prova a Friburgo), nuovi cloni di resistenti (i piwi).







Il consulente viticolo Hansjörg Stücklin, partendo dagli anni 90, ha illustrato con dati, istogrammi e immagini la salita esponenziale dal 1993 delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni e tutte le conseguenze che ne derivano in viticultura: germogliamento precoce, fioritura anticipata, periodi di siccità, temporali più violenti con grandinate, evaporazione più alta, aumento trattamenti fitofarmaci per peronospera, oidio, tignoletta, anticipo vendemmia. La siccità è l’emergenza più urgente ed immediata.

La Dr. Hanna Jegge ha raccontato la storia della viticoltura dai Romani che hanno impiantato le viti ai monaci, ai marchesi del 700, fino agli imprenditori del ‘900. Un documento attesta la viticoltura a Sulzburg dal 1305.



La storia della vite e del vino parallela a La Morra e in Piemonte è stata esposta e illustrata da Matteo Ellena, presidente della Cantina comunale di La Morra. Da Camillo Benso Conte di Cavour, alle prime cantine storiche del ‘900 (Genesio a La Morra), ai prestigiosi paesaggi del vino nel dopoguerra per arrivare ai numerosi vignaioli di oggi. Le problematiche della vigna in relazione ai mutamenti climatici sono similari a quelli descritti dai relatori tedeschi, semmai ancora più accentuate.

Al pomeriggio la giornata di sabato è proseguita con la degustazione dei vini di Sulzburg e di La Morra molto partecipata e apprezzata.

Alla domenica mattina il ricevimento in Comune è stato l’occasione ufficiale per presentare e offrire al Sindaco di Sulzburg i nostri omaggi.



Uno slittino con la narrazione della tradizionale lesà attraverso il filmato storico con i suoi significati insiti nella cultura contadina precristiana.

Un quadro di Elia Sampò, un giovane artista lamorrese "Come Pagine” da continuare a scrivere insieme come paesi gemellati e l'Atlante delle vigne di Kanga di Carlo Petrini.

Il Sindaco di Sulzburg ha contraccambiato con alcune bottiglie di vino e l’attrezzatura per partecipare alla sera ai fuochi di carnevale con i dischi volanti.



Gli amici di Sulzburg hanno gentilmente provveduto anche al nostro pranzo con il prelibato Gulash e un abbondante piatto di pane e formaggio.

Il pomeriggio è trascorso in allegra e festosa festa di carnevale con la sfilata di più di centro gruppi, duecento figuranti e più di tremila persone.

Grazie ancora amici di Sulzburg, grazie al sindaco Dirk Blens, grazie a Monica, a Rainer, a Stephanie, a Melanie, al comitato gemellaggio.