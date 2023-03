Viabilità, le richieste di Borgo San Dalmazzo alla Provincia

Si è svolto il 3 marzo scorso un incontro tra il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino, la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, l’assessore Armando Boaglio, il consigliere Riccardo Barale e il funzionario responsabile del servizio tecnico strade e territorio. Un confronto mirato a focalizzare le problematiche esistenti su tratti di strade di competenza dell’Amministrazione provinciale di Cuneo ricadenti nel territorio borgarino.



Circa la SP 305, che conduce verso la frazione di Sant’Antonio Aradolo, è emersa la necessità di provvedere al ripristino dei tratti interessati dai lavori di posa delle condotte dell’Azienda Cuneese dell’Acqua, del sedime stradale interessato da assestamenti del terreno, di un guard rail ammalorato in prossimità di Tetto Deia e al rifacimento del manto su alcuni tratti del percorso.



In merito alla SP 23 (via Caduti delle Alpi Apuane) è emersa la necessità di provvedere al rifacimento del manto di usura danneggiato dall’intenso passaggio di mezzi pesanti diretti e provenienti dalla Valle Stura.



In relazione alle percorrenze che interessano le frazioni di Beguda, Aradolo la Bruna e Tetto Miola è stata evidenziata dall’Amministrazione comunale la necessità di trovare in tempi rapidi delle soluzioni efficaci per regolamentare la viabilità in modo da ridurre la velocità di attraversamento veicolare dei nuclei abitati.



Il consigliere provinciale Pellegrino si è impegnato a sottoporre all’attenzione del presidente Luca Robaldo le questioni discusse.