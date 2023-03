Palista morì travolto da una frana durante uno scavo in una cava di Robilante: via al processo

Il 2 marzo del 2019 Danilo Dalmasso, operaio 42enne, perse la vita in un tragico incidente sul lavoro verificatosi presso la Sibelco, azienda di Robilante che produce sabbie e minerali industriali destinati a svariati settori produttivi. Ai comandi di una pala meccanica, stava prelevando silicio da un cumulo piramidale alto circa 30 metri per conto dell’azienda per cui lavorava, la Dovero Scavi di Borgo San Dalmazzo.



La Dovero operava in quel piazzale per conto di Sibelco, occupandosi di prelevare, per mezzo di strumenti meccanici, materiali e detriti dal cosiddetto “cumulo invernale”, che quest’ultima depositava durante l’estate in quell’area.



A seguito dell’incidente sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo, davanti al Tribunale di Cuneo, i responsabili delle due ditte – F.S. e E.D. – e insieme a loro W.C., dipendente della Sibelco con la mansione di ‘capo piazzale’. La famiglia della vittima, già stata risarcita, non si è costituita parte civile.



Nel corso dell’istruttoria sono stati ascoltati ed esauriti i testimoni dell’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Attilio Offman. Alcuni colleghi palisti della vittima, dipendenti della Dovero, hanno illustrato la formazione ricevuta per lavorare sul cumulo: mantenere il fronte omogeneo, pulito e più lungo possibile. Stando dunque a quanto riferito dagli operai le operazioni di prelievo venivano effettuate con la benna meccanica, che doveva essere rivolta verso il cumulo senza creare nicchie e quindi zone di non prelievo.



Tra un’operazione e l’altra si sarebbe poi dovuto attendere l’assestamento del cumulo, per scongiurare il rischio di eventuali frane di materiale e poter proseguire col lavoro. Tutti i palisti interrogati hanno comunque riferito della costante vigilanza del datore di lavoro: “A livello di sicurezza era molto attento – ha riferito uno di loro –. Presenziava tutti i giorni e anche più volte al giorno. Era presente anche sul piazzale del cumulo”. “Bisognava mantenere il fronte del cumulo omogeneo e diritto, senza mai rivolgere le spalle – ha riferito un altro –. Era necessario buttare sempre un occhio per vedere se qualcosa nel cumulo si muoveva. Poteva succedere che comunque il materiale franasse: è un fenomeno connaturale al lavoro. Più il cumulo è alto, più bisogna mantenere la concentrazione e l’attenzione”.



Nel corso del procedimento è stato chiamato come testimone del pubblico ministero anche un ingegnere in servizio presso la Polizia Mineraria della Regione Piemonte, che effettuò i rilievi a seguito dell’incidente. “La pala della vittima si trovava verso gli ultimi alimentatori – ha riferito il funzionario –. Stava svolgendo la finzione di prelievo del cumulo per alimentare una delle bocchette. Per il materiale di cui si compone e per la sua forma a piramide le condizioni del cumulo sono critiche”.



Alla domanda del pubblico ministero su quali misure per evitare la frana avrebbero dovute essere attuate dalle ditte, il testimone ha riferito di una mancata valutazione del rischio: “Il cumulo in questione è costituito da materiale sciolto, che può assumere quello che in gergo viene definito ‘pseudo coesione’. La procedura elaborata prevedeva il prelievo dall’alto verso il basso. E’ stata accertata la mancata valutazione del rischio per la gestione del cumulo e dei sistemi di prevenzione per evitare il franamento”.



Secondo l’ingegnere, dunque, non sarebbe stato sufficiente mantenere il fronte lineare, ma le aziende avrebbero dovuto realizzare il cumulo con modalità diverse da quella a ‘piramide’, creando dei ‘terrazzamenti’, in modo che l’altezza diminuisse e quindi eseguire un lavoro ‘a gradoni’. Una procedura, questa, che come riferito da un palista della ditta appaltante, ad oggi è stata adottata: “Dall’incidente noi lavoriamo a gradoni. Così il cumulo è ancora più in sicurezza rispetto a quando era a piramide. Ora è più basso. Siamo noi della Dovero che creiamo i terrazzamenti in accordo con la Sibelco”.



Il prossimo 28 marzo si ascolteranno i consulenti di parte.