I consigli di Saverio Bruno alle aziende cuneesi: crescere significa pianificare

È possibile parlare di crescita quando il mercato sembra compiere enormi passi indietro a causa di inflazione, instabilità politica e malcontento generale? A quanto pare sì perché, innanzitutto, i periodi di crisi sono un aspetto fisiologico dei mercati a cui, bisogna farsi trovare pronti anzitempo.

Dopotutto siamo consapevoli del fatto per cui le cose non possono andare sempre bene e che avere un’azienda, in fin dei conti, significa accettare anche un certo margine di rischio.

Sono questi i presupposti con cui secondo Saverio Bruno, CEO e fondatore di RIOLAB S.R.L. ed esperto di Digital Marketing, è possibile continuare ad investire e a dirigere un’azienda, anche nel più tempestoso dei mari.

Vediamo quali sono i suoi consigli per approcciarsi ad un periodo economico instabile, salvaguardando il futuro di un’azienda o di un’impresa.

Chi è Saverio Bruno?

Saverio è un esperto di web, marketing e tecnologia. Da oltre dodici anni lavora al fianco di imprenditori nel cuneese ed in tutta Italia, aiutandoli a investire e a crescere seguendo un metodo ben preciso che, tra l’altro, ha deciso di condividere in un libro pubblicato di recente. Il suo metodo ha permesso all’azienda di Saverio di crescere in modo sano, costante e durevole, anche nel peggiore dei periodi economici che la storia recente ricordi.

Le aziende del cuneese? Esempio di caparbietà

Saverio conosce molto bene il territorio cuneese e le aziende che lo rappresentano. Ci spiega anche come il tessuto economico locale, differentemente dal trend nazionale, abbia saputo rispondere in modo saggio e lungimirante ai morsi della crisi.

Dopotutto è la stessa Camera di Commercio a confermare questo trend, nel rapporto in cui si legge che il tasso di crescita del tessuto imprenditoriale, al 2021, è stato pari al +0,40% per un Prodotto Interno Lordo aumentato di quasi dieci punti percentuali e che ha sfiorato i venti miliardi di euro.

Questi numeri sono la testimonianza diretta per cui gli imprenditori cuneesi hanno saputo far fronte, più che altrove, ad un periodo oggettivamente problematico. Arrivare oggi fin qui non è stato sicuramente semplice ed è proprio in questi momenti di “relativa calma” che bisogna pianificare, cioè pensare al futuro degli affari.

Ci sono modi e modi di “pianificare”

La pianificazione, secondo Saverio Bruno, è la capacità di stabilire un percorso di crescita sostenibile nel tempo e che, quindi, non guardi solo all’immediato futuro ma che pensi più in grande. La pianificazione richiede un ascolto attento di ciò che succede sul mercato e, soprattutto, deve saper predisporre piani d’azione anche per quando le cose potrebbero andare male.

Un altro consiglio che Saverio vuole condividere con gli imprenditori cuneesi è quello di non precludere alternative di crescita che non sono mai state prese in considerazione in passato. Oggi il mercato è cambiato e una grande mole di decisioni di acquisto si è spostata online, un luogo “enorme”, nel quale, ogni giorno, gli utenti digitano circa 3.5 miliardi di ricerche di prodotti, servizi e quant’altro. Sarebbe un vero peccato ignorare un potenziale di crescita così ampio a fronte di investimenti considerevolmente più bassi rispetto ai sistemi pubblicitari tradizionali.

Da questo punto di vista Saverio è consapevole dei timori degli imprenditori, soprattutto rispetto all’ingaggio di professionisti specializzati in marketing digitale. Sa bene che la poca conoscenza di questo mondo o l’aver collezionato brutte esperienze possano rivelarsi un forte deterrente, ma è vero anche che, per lo meno nel suo caso, il web possa davvero offrire molto più di quanto si pensi.

Il mercato è cambiato profondamente

Vendere è un’arte, da sempre. Grossomodo le tecniche di vendita e le strategie non sono cambiate nel tempo, sin da quando esistono i mercati. A cambiare sono stati i mezzi e gli strumenti con cui chi ha un’attività da mandare avanti si trova a dover fare i conti. Basti pensare che, solo nel mercato B2B, le vendite online siano cresciute in modo considerevole perché, come spiegato in questo approfondimento di BigCommerce, chi prende decisioni d’acquisto oggi è una generazione da sempre abituata a comprare online: i millennial.

I cambiamenti del mercato B2B sono l’esempio più lampante che ci fa capire come il web sia una fonte di crescita da non trascurare, anche per le aziende che operano a livello locale e che fanno affari in zona. In conclusione non è il volume d’affari o il prodotto/servizio venduto a determinare chi può avere successo online ma la strategia di crescita applicata e, soprattutto, una pianificazione che volga lo sguardo al futuro degli affari.