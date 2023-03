La battaglia delle blockchain: TMS Network (TMSN) può competere con NEO (NEO) e Conflux (CFX) per sconvolgere un settore?

La battaglia delle blockchain continua a scaldarsi e una piattaforma in particolare che ha attirato l'attenzione di molti è TMS Network (TMSN). TMS Network (TMSN) è un hub di trading decentralizzato che mira a fornire una piattaforma sicura e trasparente per le transazioni dei trader. Tuttavia, con NEO (NEO) e Conflux (CFX) che stanno sconvolgendo il settore, può TMSN competere ed emergere come leader nel mercato della blockchain? Scopriamolo.

TMS Network (TMSN) - Piattaforma di trading all-in-one decentralizzata allo stato dell'arte

TMS Network (TMSN) presenta una nuova piattaforma di investimento e trading all-in-one, che supporta Forex, criptovalute, CFD e azioni. Alimentata dalla catena Ethereum, l'obiettivo principale di TMS Network (TMSN) è fornire una piattaforma decentralizzata per risolvere le inefficienze delle piattaforme di trading centralizzate. In questo modo gli utenti possono contare su una sicurezza crittografica di alto livello, su un controllo non vincolante, sulla privacy e sulla trasparenza.

Uno dei vantaggi più significativi di TMS Network (TMSN) è la sua accessibilità. A differenza dei suoi omologhi, TMS Network (TMSN) è accessibile da qualsiasi parte del mondo. Si basa sulla blockchain, quindi le transazioni di TMS Network (TMSN) sono più veloci, più economiche, senza soluzione di continuità e più efficienti. La rete scalabile della piattaforma consente a milioni di trader in tutto il mondo di sfruttare strumenti avanzati, sistemi di trading automatizzati, robuste IA e API e strumenti analitici on-chain.

Il successo del token TMS Network (TMSN) nella fase di prevendita indica la crescente adozione mainstream della missione e della visione della piattaforma di creare un'esperienza di trading migliore, sicura, senza soluzione di continuità, trasparente ed efficiente. Detenendo i token di TMS Network (TMSN), gli utenti possono partecipare alle attività di governance e guadagnare incentivi passivi dal programma di condivisione dei ricavi della piattaforma.

Il token TMS Network (TMSN) ha superato le aspettative degli investitori grazie alla sua crescente domanda e agli oltre 500.000 dollari realizzati con i finanziamenti. Il token è scambiato a 0,025 dollari e gli esperti ipotizzano un aumento ancora più astronomico al momento del lancio.

Conflux (CFX) - Una nuova rete ad albero asiatica

Conflux (CFX) è una catena di livello uno senza permessi e open-source che mira a collegare le economie decentralizzate a livello globale. Conflux (CFX) è alimentata da un algoritmo ibrido Tree Graph - una miscela innovativa di meccanismo di consenso Proof of Work e Proof of Stake. Ciò conferisce a Conflux (CFX) un ambiente blockchain sicuro, veloce e scalabile, con una congestione minima e basse commissioni di transazione.

Uno dei vantaggi unici di Conflux (CFX) è che è l'unica catena cinese conforme alle normative pubbliche. Questa caratteristica offre ai progetti che cercano di espandersi e costruire in Asia un vantaggio significativo. Finora, quest'anno, Conflux (CFX) si è guadagnata una buona attenzione per le sue molteplici partnership strategiche e per l'astronomico aumento dei prezzi. La piattaforma ha stretto partnership con marchi, enti governativi e aziende. Di conseguenza, il token Conflux (CFX) ha ottenuto un guadagno di oltre il 1500% su base annua, scambiando a 0,19 dollari.

NEO (NEO) - Il killer cinese di Ethereum

NEO (NEO) è una piattaforma blockchain decentralizzata open-source che facilita la creazione di prodotti e servizi blockchain con velocità di transazione elevate. Come Ethereum, offre strumenti per la creazione di applicazioni decentralizzate.

Oltre agli strumenti di sviluppo, NEO (NEO) mette a disposizione degli utenti un sistema di archiviazione di file decentralizzato, un sistema di oracoli e un sistema di identità digitale che consente agli utenti di creare identità tokenizzate basate su identità reali. Il token NEO (NEO) sta crescendo rapidamente, con una capitalizzazione di mercato di oltre 865 milioni di dollari. Attualmente, il token NEO (NEO) è scambiato a 12,3 dollari, con un guadagno annuale del 100%.

Conclusioni

In conclusione, la battaglia delle blockchain è tutt'altro che conclusa e TMS Network (TMSN) è emersa come un promettente concorrente per sconvolgere il settore. Con la sua piattaforma di trading all-in-one decentralizzata all'avanguardia, l'accessibilità, la scalabilità e la crescente adozione mainstream, TMS Network (TMSN) si sta posizionando per competere con NEO (NEO) e Conflux (CFX).

