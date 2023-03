Parte la corsa alla finanza decentralizzata: Rete TMS (TMSN) vs DAI (DAI) vs Ottimismo (OP)

La finanza decentralizzata (DeFi) offre la speranza di un sistema finanziario nuovo, trasparente ed equo. Ci sono tre componenti chiave di questo nuovo sistema. C'è l'infrastruttura che facilita le transazioni. Un esempio è Optimism (OP), una rete Layer-2 costruita su Ethereum. C'è la componente valutaria, ad esempio DAI (DAI), una stablecoin. Infine, c'è la componente di servizio. TMS Network (TMSN) è un nuovo servizio della DeFi ed è nella seconda fase della sua prevendita.

DAI (DAI) - Denaro contante decentralizzato

Le criptovalute sono altamente volatili: la stabilità dei prezzi è spesso richiesta nella DeFi. È qui che entrano in gioco le stablecoin. Ad esempio, un trader che vuole registrare i profitti può passare a una stablecoin. Le stablecoin come DAI (DAI) sono il fondamento dell'attività della DeFi, proprio come il dollaro statunitense (USD) è il fondamento dell'economia degli Stati Uniti.

Ci sono diverse monete stabili disponibili. Tether (USDT) e USD Coin (USDC) sono le più importanti. Ma sono anche le più centralizzate, controllate da grandi aziende. Emessa da MakerDAO, DAI (DAI) è un'alternativa decentralizzata a USDT/USDC. DAI (DAI) è sostenuta da una miscela di altre criptovalute, come Ether (ETH). Ancorato al valore di 1 dollaro USA, DAI (DAI) è popolare tra gli utenti di Ethereum DeFi.

DAI (DAI) può essere scambiato su exchange decentralizzati (DEX) per altre criptovalute. Questo è utile perché il dollaro USA non esiste su nessuna blockchain. DAI (DAI) consente ai trader di entrare e uscire dalle posizioni di trading e di acquistare/vendere criptovalute, senza utilizzare le borse centralizzate (CEX) come Binance. Una valuta di scambio stabile, come DAI (DAI), è essenziale per qualsiasi economia - decentralizzata o meno.

Ottimismo (OP) - La torta a strati di Ethereum

Ethereum è stata la prima blockchain programmabile e ha conquistato il mondo. Senza l'avvento di Ethereum, la DeFi non esisterebbe. Tuttavia, Ethereum è lento e spesso è costoso per le transazioni. Le soluzioni Layer-2, come Optimism (OP), si basano sulle capacità di Ethereum. Optimism (OP) è più veloce di Ethereum, è più economico da usare ed è quasi altrettanto sicuro.

Recentemente, Coinbase, uno dei maggiori CEX, ha annunciato di voler utilizzare Optimism (OP) come nucleo della sua nuova catena Layer-2, Base. Base sfrutterà Optimism (OPT) e la sua tecnologia, e Coinbase diventerà uno sviluppatore di Optimism (OP). Questo rappresenta un incrocio tra la finanza centralizzata (CeFi) e la DeFi.

I layer-2 come Optimism (OP) stanno costruendo nuovi ecosistemi DeFi sopra il livello base di Ethereum. Sia gli sviluppatori che gli utenti stanno affluendo in massa in questi nuovi ed entusiasmanti hotspot DeFi. Optimism (OP) è una delle destinazioni più popolari. La cooperazione tra CeFi e DeFi non fa che crescere, dato che le istituzioni cercano di immergersi ulteriormente nel regno della DeFi.

TMS Network (TMSN) - Dai trader, per i trader

TMS Network (TMSN) rappresenta la nuova generazione di exchange decentralizzati (DEX). Costruito sulla blockchain di Ethereum, TMS Network (TMSN) offre un prodotto che pochi altri DEX offrono. Le classi di attività negoziabili disponibili su TMS Network (TMSN) includono criptovalute, azioni, FOREX e CFD.

Uno dei punti chiave di TMS Network (TMSN) è l'esperienza dell'utente. TMS Network (TMSN) offre ai titolari di token TMSN ulteriori vantaggi. Dai bot di trading ai dati sulla catena, fino alle esclusive ricerche approfondite e alle risorse educative, i trader avranno a disposizione tutti gli strumenti di cui hanno bisogno con un semplice clic del mouse.

Avendo già raccolto 500.000 dollari nelle prime settimane di prevendita, TMS Network (TMSN) è destinato a rivoluzionare il modo di operare dei trader DEX. Nella corsa alla quota di mercato della DeFi, TMS Network (TMSN) è un concorrente chiave.

