Beinette, debutto della nuova recita "I sai pa come ch’asia, mamia fomna a l’è ‘ndà via"

L’affiatato gruppo beinettese, e non solo, di «Amici del Teatro», invita ad una nuova messa in scena, ad assistere ad uno dei loro lavori, con soggetti che sempre tendono ad essere allegri (stavolta classificato come «Due atti comicissimi»).

Incessante è la loro attività, che solo ha dovuto subire le sospensioni obbligate della pandemia, le chiusure imposte (che cinema e teatri han coinvolto), con ripartenze in ogni momento possibile, tentando costantemente, sfruttando ogni pausa, ogni allentamento.

Stavolta propongono «I sai pa come ch’asia, mamia fomna a l’è ‘ndà via» («Non so come sia, ma mia moglie è andata via») di «TreMagi» (non autore unico, ma affiatato, apprezzato, gruppo torinese, costituito da Maurizio Bazzi, Marco Moretti, Massimo e Gianni Marietta).

Protagonisti saranno Giuseppe Bersano, nei panni dell’avvocato Evaristo Mosca, con a fianco Claudia Rostagno, che interpreta la moglie Teresa, Vilma Ghigo, che è Amalia, la madre di Evaristo, Vittorio Toselli, commendator Camillo Carena, padre di Teresa, Giovanni Ricci, avvocato Giacinto Brusa, collega di Evaristo, Luciana Garelli, Carolina, cugina di Teresa, Claudio Ricci, Vincens, Vincenzo, suo marito, Maria Teresa Costamagna, Irma, cameriera...

Le date fissate son venerdì 17 marzo alle 21, la «prima», il debutto, con replica domenica 19 e sabato 25, stessa ora. Spettacolo pomeridiano sarà domenica 26, alle 15.

La sede scelta è nel Teatro Parrocchiale di Beinette, la casa degli «Amici del Teatro» (come tutti questi gruppi protagonisti, comunque di apprezzate ed applaudite trasferte, tour, successive ai primi spettacoli).

I posti son numerati è van prenotati, dal Teatro, sabato 11 dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 o mercoledì 15, dalle 15 alle 17. Lo si può fare telefonicamente dalla sempre attivissima, e molto disponibile, Luciana Garelli, al 334.1420076.

Anticipano a grandi linee la trama...