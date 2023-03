Bra, sabato 4 marzo la giovane Anna Ventimiglia ha presentato il suo primo romanzo

Sabato 4 marzo in Via Piumati a Bra, nei locali dell'Angel's Bar and Shop, Anna Ventimiglia ha presentato il suo primo romanzo, Living Treasure - Oscurità ignote uscito a metà dicembre.

Il romanzo che è ambientato in Corea del Sud, è incentrato sulla lucida analisi delle emozioni umane di ciascun personaggio ognuno con le proprie preoccupazioni, timori, dubbi e difficoltà.

La giovane scrittrice di Cherasco, che sta già scrivendo il seguito del romanzo, è stata intervistata da Cinzia Tortore, segretaria del Quartiere Oltreferrovia davanti ad un folto numero di spettatori tra i quali anche il presidente del quartiere Mario Porello.

Dce la giovane scrittrice a proposito della serata di sabato: “Ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'evento ma anche le persone che lavorano all'Angel Caffé per avermi messo a disposizione il locale e per la preparazione dell'aperitivo, inoltre ringrazio la signora Cinzia Tortore per l'intervista. In futuro spero che ci saranno altre occasioni simili nel caso uscirà ufficialmente il secondo romanzo al quale sto lavorando. Ringrazio anche le persone a me più care per il supporto che mi hanno dato e continuano a darmi ”.

Chiude Cinzia Tortore del Quartiere Oltreferrovia: "E' stato un vero piacere conoscere Anna, una ragazza davvero determinata a realizzare i propri obiettivi con dedizione e costanza. L'augurio migliore che desidero farle è quello di custodire con cura le emozioni che si provano quando esce una propria pubblicazione, con tanta stima e apprezzamento per la sua scrittura!”.