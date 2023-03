Savigliano: il MAG 2023 apre nel solco della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola

Giovedì 16 marzo alle ore 11, all’interno dell’area fieristica di via Alba a Savigliano, avrà luogo l’inaugurazione del MAG 2023, 40a edizione Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola. Il MAG resterà aperto fino a domenica 19 marzo tutti i giorni con orario continuato dalle ore 9 alle 19. L’ingresso è libero.



Sabato e domenica è previsto un servizio navetta gratuito con partenza da Savigliano, Marene e Cavallermaggiore. Il programma del MAG prevede anche un calendario di convegni e tavole rotonde gratuite all’interno del Padiglione Agrimedia potenziato rispetto allo scorso anno, così come sono cresciuti gli espositori presenti nel padiglione Ecotech dedicato ai temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della tecnologia in agricoltura.



Per avere maggiori informazioni o aggiornamenti telefonare allo 0172/712536 o consultare il sito internet www.fierameccanizzazioneagricola.it.



“Da 40 edizioni la rassegna avanza nel segno del cambiamento – spiega il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni Andrea Coletti - , ma quest’anno vogliamo prima di tutto consolidare il cambio di nome annunciato a sorpresa l’anno scorso: la Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano ormai si chiama MAG. La nostra propensione al cambiamento, infatti, non è mai fine a se stessa, ma scaturisce sempre da un bisogno reale, dall’attenzione costante che cerchiamo di avere per i segni dei tempi, a livello globale e locale, nei mercati che frequentano le aziende costruttrici e nelle abitudini degli imprenditori agricoli, i nostri due principali target di riferimento. Così sarà anche per i prossimi importanti cambiamenti che annunceremo durante l’inaugurazione del MAG 2023”.



La più grande rassegna di settore del Nord-Ovest, quest’anno ospiterà più di 270 espositori provenienti da 21 province e 8 regioni italiane oltre che dalla Francia, che troveranno spazio negli 850 spazi espositivi allestiti sui 49.000 metri quadrati dell’area fieristica.



Nel week-end sarà in funzione un servizio navetta gratuito: sabato 18 marzo il servizio sarà attivo dalle 14 alle 18.00 su due tratte:

Marene, Piazza Carignano – Area Fieristica;

Savigliano parcheggio Conad (Via Mellonera) – Palazzetto dello Sport/Parcheggio coperto Ospedale (Via Arciretto) – Passaggio a livello via Ottavio Moreno;

Domenica 19 marzo il servizio navetta sarà attivo anche dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18, sulle tratte del sabato e sul percorso Cavallermaggiore parcheggio Cupole – Area commerciale Mercatò (Via Torino) – Rotonda Piazza Galateri.

Per chi arriva con mezzi propri saranno disponibili diversi parcheggi in Savigliano (Piazza Schiapparelli; Parcheggio Coop, Parcheggio Conad, Palazzetto dello Sport / Parcheggio coperto Ospedale, area commerciale Mercatò, Via Torino), ma anche a Marene (Piazza Carignano) e Cavallermaggiore (Piazzale Cupole), da dove sabato e domenica si potrà raggiungere l’Area Fieristica con la navetta.



Tra i servizi di ristorazione a disposizione dei visitatori tre aree food, un padiglione ristorante gestito dal Picchio Rosso Group e due bar gestiti da Vona Alex e da Bosio Andrea.