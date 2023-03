Tutto esaurito nella prima serata di “Assaggiando la storia”

Un vero e proprio successo la prima serata dedicata ad “Assaggiando la storia”, kermesse voluta dagli Amici di Valcasotto per ripercorrere le più importanti tappe del passato locale.

Grazie alla proficua collaborazione con la Locanda del Mulino, i numerosi ospiti giunti da ogni angolo della provincia hanno potuto riscoprire, anche da un punto di vista gastronomico, oltre 6 secoli di presenza certosina sul territorio.

Frutta, zuppa di verdura e legumi, il cinghiale, i formaggi di valle e le pere cotte nel vino preparati dalla chef Alessandra Ingenetti hanno accompagnato i puntuali interventi di Sebastiano Carrara, che ha consegnato agli attenti ospiti il programma giornaliero seguito dai monaci certosini.

Luci soffuse, interessanti fotografie realizzate con il banco ottico e un sottofondo di canti gregoriani si sono rivelati la perfetta cornice, dai sentori mistici, per l’approfondimento del concetto di “desertum”, della rilevante traccia lasciata nel paesaggio e nella cultura di valle così come delle più importanti fasi di espansione, anche economica, dell’antica certosa.

«Il nostro intento è quello di ridare dignità e significato alla presenza certosina - ha spiegato il presidente Alessandro Briatore, per l’occasione presentatosi in una veste piuttosto insolita -. Per questo abbiamo ideato, avvalendoci della consulenza del Fondo Storico “Alberto Fiore” e il patrocinio del Centro studi “Garexium”, il progetto “In Vallis Casolarum” che si propone di valorizzare questo fondamentale periodo storico attraverso una meticolosa ricerca scientifica e la realizzazione di eventi come quello di sabato sera».

L’Associazione ora si prepara ai prossimi appuntamenti che si prefiggono di raccontare il periodo sabaudo (venerdì 31 marzo) e la lotta partigiana (venerdì 5 maggio).

In concomitanza con la prima manifestazione dell’anno, gli Amici di Valcasotto hanno anche lanciato la campagna di tesseramento. Per diventare soci bastano 10 euro, un contributo fondamentale per la riuscita di questo e altri progetti di promozione del piccolo borgo montano.