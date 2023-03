Il Circolo FDI di Mondovì si organizza con dipartimenti, punti di ascolto e convegni con esponenti di spicco a livello nazionale

Prosegue l'attività di ascolto e di organizzazione sul territorio da parte del Circolo di Mondovì e del Monregalese di Fratelli d'Italia.

Per rendere sempre più efficace e concreta l'azione del gruppo, durante l'ultima delle periodiche riunioni del Consiglio di Circolo sono state poste in essere tre azioni concrete su altrettante linee di azione.

Innanzitutto, il Circolo – presieduto da Claudio Sarotto - ha individuato vari Dipartimenti di pubblico interesse, nominandone i responsabili: Affari legali, Edilizia ed urbanistica, Commercio, Energie rinnovabili, Organizzazione del Circolo, Affari interni, Relazioni esterne, Agricoltura, Manifestazioni, Logistica, oltre ai rapporti con il Consiglio comunale attraverso il capogruppo Rocco Pulitanò.

In questo modo, in ognuna delle principali tematiche c'è un referente ed un gruppo di lavoro che può operare in concreto rilevando problematiche ed elaborando proposte e soluzioni. In secondo luogo, si è inoltre deciso di intraprendere una azione di ascolto diretto dei cittadini, attraverso una duplice iniziativa: l'organizzazione di gazebo nei punti nevralgici della città, oltre a giornate di apertura straordinaria della sede del Circolo come punto di ascolto per i cittadini e chiunque voglia prendere contatti.

In ultimo, ma certamente non meno importante, il Circolo di Mondovì di Fratelli d'Italia sta organizzando e programmando una serie di incontri pubblici su temi strategici per lo sviluppo della città e del territorio, con la partecipazione di figure di spicco a livello governativo e nazionale. Per ogni informazione, contatto o richiesta è possibile contattare l'indirizzo e-mail fdimondovi@gmail.com oppure la pagina Facebook https://www.facebook.com/circolofratelliditaliamondovi.