Saluzzo: "Prospettive chiare per le sedi di Soleri-Bertoni e Denina-Pellico. Ancora incertezza per il Bodoni"

Con una lettera, inviata in copia anche al Comune, il Consiglio di Istituto chiede chiarezza sul futuro del liceo classico e scientifico di Saluzzo.

"Il Soleri-Bertoni – si fa sapere dal municipio – da oltre un decennio ha trasferito le sue attività nell’ex caserma Mario Musso e ormai ha definitivamente lasciato la storica sede dell’Istituto d’arte Bertoni nel palazzo Monterosso nel borgo antico di Saluzzo. Per completare la dotazione degli spazi a disposizione della didattica nell’ex caserma c’era un finanziamento regionale, ma la Provincia all’epoca presieduta da Gianna Gancia non avviò i lavori. Solo anni dopo, e grazie all’interessamento dell’allora consigliere regionale Paolo Allemano e della consigliera provinciale Milva Rinaudo, quelle risorse non sono andate perse e ha preso forma il cantiere che però è tuttora in corso e non è dato sapere quando terminerà".

Per quanto riguarda il Denina Pellico, le attività didattiche del Denina sono svolte nella sede di via San Francesco/via Della Chiesa, nella parte storica di Saluzzo, mentre quelle del Pellico sono nella zona del Palasport in via Della Croce.

"Nei prossimi anni – prosegue la nota dell'Amministrazione comunale – l’intero istituto avrà una nuova sede nel terreno alle spalle dell’ex seminario di Sant’Agostino, grazie a un accordo fra il Comune di Saluzzo e la ditta Sedamyl. L’azienda provvederà a costruire un edificio completamente nuovo, ideato appositamente per le esigenze del Pellico. La Provincia invece si occuperà del “Denina” grazie all’alienazione della sede storica che il Comune ha recentemente valorizzato attraverso una apposita variante urbanistica. Seppur con fatica e con risorse straordinarie messe a disposizione dalla comunità locale, il futuro delle scuole superiori cittadine è ben delineato".

Resta l’incertezza sullo storico liceo Bodoni, la cui sede principale in via Donaudi ha bisogno di essere ampliata, mentre l’altra in via Della Chiesa è in uno stabile datato che necessità di manutenzione straordinaria.