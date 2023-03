Anche 18 studenti dell'Arimondi Eula di Savigliano alla Festa della matematica

Finalmente, dopo anni di attività a distanza, la Festa della Matematica, organizzata a Torino dall’Associazione Subalpina “Mathesis”, è tornata in presenza ed ha visto una grande partecipazione di studenti provenienti dal Piemonte e dal Nord Italia

La mattinata è cominciata presso l’Istituto Agnelli di Torino con due conferenze di carattere scientifico: la prima dal titolo “Dalla geometria di Euclide alla geometria dell’universo” tenuta dal prof. Ferdinando Arzarello dell’Università di Torino, seguita dall‘ intervento del prof. Roberto Silvotti dell’ osservatorio astrofisico di Torino che ha parlato di ”Astronomia multimessaggera, buchi neri ed onde gravitazionali”.

Più di 550 i ragazzi coinvolti nell’evento e tra essi anche 18 studenti del triennio del liceo Arimondi-Eula che nel pomeriggio si sono divisi in tre squadre ed hanno affrontato la cosiddetta “gara tra il pubblico”, competizione aperta a tutti gli appassionati di matematica, agguerriti in fatto di calcoli ed equazioni.

Un po’ di numeri: le squadre in tutto erano 68, i problemi da risolvere 20 ed i minuti a disposizione 100.

La squadra Arimath, capitanata da Mattia Scicolone 4^A e formata da Davide Perlo 5^A, Alberto De Giovanni 5^B, Ilary Milanesio e Diego Tarantino 3^A del liceo di Savigliano e Giulia Barberis 3^L della sezione di Racconigi, ha svolto tutta la gara restando sempre nelle prime posizioni, riuscendo a conquistare nella classifica finale la quarta posizione e aggiudicandosi la medaglia d’argento, a ricordo dell’ottima posizione raggiunta.

Come sempre grazie ai tutti i nostri ragazzi per la voglia e la disponibilità che hanno di mettersi in gioco, di lavorare in team ed anche e soprattutto di divertirsi con la matematica. L’obiettivo ambizioso che il progetto “Gare matematiche” del liceo Arimondi Eula si pone con queste attività è quello di sviluppare negli studenti che vi partecipano le capacità di pensiero critico, di problem solving, di lavoro di squadra, fondamentali per affrontare il loro futuro percorso universitario e di vita.