“ABIO Cuneo confida in te”: l'associazione cerca nuovi volontari per regalare un sorriso ai bimbi in ospedale

"ABIO Cuneo confida in te". La sezione locale dell'Associazione per il bambino in ospedale cerca nuovi volontari per stare al fianco dei piccoli pazienti della Pediatria del Santa Croce di Cuneo. Ecco che è stato organizzato un incontro informativo: appuntamento lunedì 3 aprile dalle 16 alle 19 presso il Rondò dei Talenti in via Gallo 1 a Cuneo.

"Sarà l'occasione per presentare l'associazione e spiegare il delicato compito del volontario ABIO - spiega Luca Giraudo, responsabile dei volontari cuneesi -. Chi entra in squadra deve essere convinto e dedicare tre ore a settimana del suo tempo per regalare un sorriso ai bambini in ospedale. Non è un impegno da prendere sotto gamba. I turni vanno rispettati perché la nostra presenza è molto importante tra le corsie della Pediatria".

ABIO di Cuneo è presente sul territorio ormai da più di 25 anni, accompagnando i bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Croce e Carle: “Venticinque anni sono già un lungo cammino, ma noi guardiamo avanti e dopo anni difficili di pandemia, vogliamo crescere e rafforzarci per continuare al meglio il nostro servizio. Cerchiamo nuovi volontari pronti ad accogliere ABIO Cuneo e la nostra MISSION. Venite a conoscerci, a conoscere le nostre radici e scoprire lo sguardo che abbiamo per il futuro”.

"Non chiamateli 'angeli', non sono 'eroi' - dichiara Vittorio Carnelli, presidente di Fondazione ABIO Italia Onlus -. I volontari ABIO sono persone come tutti, che hanno i loro impegni personali, lavorativi, familiari, che hanno scelto di donare il loro tempo per essere al fianco dei bambini malati".

Ogni giorno i 5.000 volontari ABIO, in più di 200 reparti di pediatria, accolgono i bambini, li coinvolgono nei giochi e in tutte le attività che possano aiutarli a superare l'impatto con un ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri. Fare volontariato, per ABIO, significa essere un sostegno anche per i genitori, perché la malattia di un bambino colpisce tutta la famiglia. Il volontario ABIO ascolta, offre informazioni pratiche sull'ospedale, si prende cura del bambino in caso di momentanea assenza dei genitori.

Per Info : abio.cuneo@gmail.com oppure chiamando al 320 376 2241

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA scrivendo ad abio.cuneo@gmail.com