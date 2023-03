Bene Vagienna: dopo la pausa pandemica torna la tradizionale 'Cena del contadino'

Sabato 4 marzo scorso grande successo a Bene Vagienna per la "cena del contadino".



Alla serata, il primo appuntamento che riprende la tradizione a seguito del biennio pandemico, ha visto la partecipazione di ben centocinquanta persone.



Con il supporto dell'amministrazione e la messa a disposizione dei locali da parte dei proprietari della Cascina Arciprete, la cena conviviale é stata seguita da una estrazione di premi per tutti i partecipanti, grazie alla generosità dei commercianti benesi.



Mattia Marengo, assessore comunale all'agricoltura la racconta come un evento molto sentito, che rinsalda una lunga tradizione: "Si ringraziano le organizzatrici Ramona e Debora che hanno reso possibile questa bella serata!"