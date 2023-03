Volley giovanile: grande pubblico a Cuneo per la Finale Territoriale U13 Lab Travel

Un vero successo la Finale Territoriale Cuneo–Asti Under 13 maschile 3vs3 Lab Travel disputata per la prima volta al Palasport di Cuneo e che ha visto la collaborazione del Cuneo Volley, quale società ospitante, e il Comitato Territoriale Fipav Cuneo-Asti.

Il concentramento è stato un vero trionfo dello sport giovanile, con ben 16 squadre coinvolte, 4 arbitri territoriali e 8 assistenti di gara provenienti dal vivaio cuneese.

A premiare tutte le squadre partecipanti, insieme a Ezio Barroero presidente della Lab Travel Srl, le maggiori autorità locali: Paolo Bongioanni Consigliere Regionale, Claudia Martin Delegato Coni Cuneo, Valter Fantino Assessore allo sport del Comune di Cuneo, Rocco Pulitanò Consigliere ATL del Cuneese, Enrico Collidà Vicepresidente Fondazione CRC e naturalmente Gabriele Costamagna Presidente del Cuneo Volley.

A conquistare il Titolo Territoriale, nella Finale contro il Vbc Mondovì/Villanova Bianco, il Mercatò Alba Bianca, mentre al terzo posto si piazza la BAM Cuneo Rossa che fa sua la finale contro il Gabetti Volley Savigliano.

«Siamo molto contente dei nostri ragazzi. Tutte e tre le squadre hanno migliorato il piazzamento rispetto a quello del girone, questo significa che il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti e stiamo crescendo in modo omogeneo. I giovanissimi della Blu hanno iniziato da poco, quindi ovviamente devono ancora crescere tanto, mentre la Bianca è molto squadra e si fa sentire, nonostante vada un po’ in panico quando vede che le cose vanno male e la Rossa deve fortificare il carattere con del sano agonismo. Ad ogni modo ieri con sia la Rossa che la Bianca hanno perso 1 partita su 4 quindi sicuramente un bilancio positivo. A differenza del girone d’andata abbiamo visto delle reazioni da parte dei ragazzi, cosa che all’inizio mancava e questo è già un buon segnale. Tecnicamente abbiamo avuto un ottimo feedback da parte di tutti gli addetti ai lavori presenti alla Finale. I nostri ragazzi hanno già la concezione dei fondamentali e quindi sono più avanti di altre squadre che tecnicamente sono ancora alla palla rilanciata. Speriamo che con la seconda fase e la formula del 6vs6 si riesca ad ottenere una crescita anche a livello tattico e caratteriale» - Anna Bono, Elisabetta Grioni e Stefania Bagherini allenatrici del gruppo Under 13.

Dall’11 marzo per i giovanissimi atleti Under 13 inizierà un nuovo girone che terminerà la seconda settimana di maggio con gare settimanali, questa volta con formula 6vs6 e pallone “pesante” regolamentare. Una nuova sfida, dove si vedranno concretamente le squadre che tecnicamente sono più avanti nella pallavolo e quali invece, fino ad oggi, hanno praticato palla rilanciata.