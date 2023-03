A Santo Stefano Belbo grande successo per "Prospettive", convegno su clima e paesaggio

Dopo il successo del primo appuntamento ad Alba l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero insieme a Villa Arson e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo hanno invitato anche a Santo Stefano Belbo, negli spazi della Fondazione Pavese, Luca Morino e Luca Mercalli.

I due – artista e autore il primo, climatologo il secondo – si sono incontrati nell’ambito del progetto “Prospettive / Perspectives” che si realizza con il sostegno del Programma Europeo Interreg Alcotra Italia/Francia 2014-2020 per stimolare consapevolezza e responsabilità rispetto al tema del climate change attraverso l’arte.



La risposta da parte della comunità è stata straripante: sala gremita, tante domande e partecipazione attenta a testimonianza dell’urgenza dei temi che il progetto “Prospettive” mette al centro dell’attenzione. È soprattutto la diminuzione delle precipitazioni, insieme al riscaldamento globale, a spaventare il pubblico, fra cui erano presenti molti coltivatori e vignaioli.



Canzoni sul clima – fra cui una scritta apposta per il progetto - dedicate dal cantautore Morino, e una vera e propria “lezione sul clima” di Luca Mercalli: “Per il prossimo futuro, in questo tempo di poca pioggia ed estati caldissime le strade da percorrer sono ormai pochissime. Da una parte capire come risparmiare risorse e come, per esempio, ottimizzare la raccolta dell’acqua evitando gli sprechi. Dall’altra parte capendo come adattarci, scegliendo nuove culture più resistenti e sfruttando terreno che – magari in versanti una volta considerati meno redditizi – oggi è più favorevole perché meno esposto». “Bisogna distinguere tra il termine “sviluppo” – ha spiegato Mercalli – rispetto a “crescita”. Una crescita infinita in natura non è possibile, e il cambiamento del clima ci sta indicando che evidentemente anche uno sviluppo infinito è incompatibile con la nostra sopravvivenza. La soluzione purtroppo non c’è più, resta solo il minor danno. Possiamo però diffondere pratiche di attenzione e di tutela il più efficaci possibili, ed ecco che progetti che mettono il territorio in dialogo con l’esterno, come questo che approccia l’arte contemporanea, sono estremamente efficaci”



Prospettive / Perspectives ha infatti individuato un curatore internazionale, Tom Eccles, che – per sensibilizzare al tema del cambiamento climatico e attivare un nuovo turismo più sostenibile e in armonia con il territorio - ha selezionato due luoghi e due artisti che interverranno con opere site-specific nel territorio delle Langhe nella primavera prossima. Neviglie, in un punto panoramico dalla vista mozzafiato, ospiterà l’opera dello scultore francese Jean-Marie Appriou mentre a Roddino interverranno gli artisti Liam Gillick e Hito Steyerl.



Nell’ambito del percorso di avvicinamento all’inaugurazione delle opere – il 21 e 22 aprile prossimi – Luca Mercalli ha incontrato cinque classi delle scuole superiori di Alba (Apro Formazione, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici Piera Cillario Ferrero, Scuola Enologica di Alba, Istituto Magistrale Statale "Leonardo da Vinci") e a Monforte d’Alba cinque classi delle scuole medie di Monforte, Barolo e La Morra.



Ma non solo: lunedì 27 marzo alle ore 21 presso la sala polivalente del Comune di Neviglie in Via Umberto I 19 e martedì 28 marzo alle ore 21.00 nel salone parrocchiale di Via Marconi 3 a Roddino il dialogo sarà tra Luca Morino e il curatore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Bernardo Follini per indagare di come lo sguardo degli artisti porta ad una nuova consapevolezza del cambiamento climatico.