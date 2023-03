Venerdì 10 marzo appuntamento alle ore 17,30 presso il Polo Punto Meet (via Leutrum 7 a Cuneo) per l’iniziativa “Arte e parole di donne…in viaggio” proposta all’interno della rassegna 8 marzo è tutto l’anno promossa dal Comune di Cuneo (Ufficio Pari Opportunità).

La proposta del Polo Punto Meet è quella di un pomeriggio di viaggio al femminile tra parole e arte. Alle ore 17.30 verrà presentata l’esposizione dei quadri di Dumitrița Tătaru, che dialogherà con il professore di arte Mauro Baudino per raccontare il suo “viaggio” personale e artistico attraverso le sue opere. Dumitrița Tătaru proviene dalla Romania e si è trasferita in Italia più di 20 anni fa. Nella quotidianità è mamma di 5 figli e lavora come OSS. Tutto questo lo coniuga con la sua passione per la pittura. È autodidatta e la sua prima interazione con l'arte è stata durante gli anni di lavoro in Romania come maestra d'infanzia. “La pittura è la realizzazione del dono” - il profg. Mauro Baudino descrive così l’arte di Dumitrița – “donne, occhi chiusi da sogno, case, velieri… un viaggio nel diario intimo di sé.”

Inoltre sarà possibile ascoltare le Installazioni di "Filoempatia": 5 registrazioni audio per 5 donne, provenienti da Paesi diversi...che si sono raccontate. Hanno registrato la loro voce dando la possibilità a chi le ascolta di entrare in connessione con le loro storie di vita, di migrazione, di viaggi, di paesi nuovi, di fatiche, di gioie...premendo play si potrà entrare in empatia con chi è dall'altra parte del filo.

Inaugurazione mostra: venerdì 10 marzo ore 17:30

Orari mostra sabato 11 e domenica 12 marzo: 16.30 - 18.30

Ingresso libero

Per informazioni: polo.meet@comune.cuneo.it

cell. 3881178400

A cura del Punto Meet - polo di Integrazione, Accoglienza, Orientamento e Solidarietà

Il Polo .Meet è il centro di servizi rivolto alle persone di origine straniera. Presso il Polo è attivo uno sportello di servizi, informazione e orientamento, il cui mandato istituzionale consiste nel facilitare l'accesso di Stati terzi ai servizi del territorio e la concreta accessibilità ai diritti e a percorsi di integrazione.

La sede principale del Polo .Meet si trova nei locali posti al piano terreno dell’immobile sito in Cuneo, via Leutrum n. 7.

Attualmente la gestione del Polo .Meet avviene nell’ambito di una coprogettazione avviata dal Comune di Cuneo che ha coinvolto una rete di partner: Fiordaliso Coop. Sociale Onlus (capofila di raggruppamento), MOMO Società Coop. Sociale, O.R.SO. Società Coop. Sociale, Emmanuele Società Coop. Sociale Onlus, Associazione Spazio Mediazione e Intercultura.

All’interno del Polo .Meet è attiva l’Area Intercultura, coordinata dalla Cooperativa Sociale Emmanuele e dall’Associazione Spazio Mediazione e Intercultura. Queste due realtà si occupano dell’«Area Intercultura», in cui vengono sviluppate azioni di promozione della convivenza e della cultura delle diversità, con il coinvolgimento delle comunità locali, attraverso, momenti informativi, percorsi laboratoriali e azioni a valenza comunitaria. In questo quadro si colloca l’iniziativa proposta per la rassegna 8 marzo è tutto l’anno del Comune di Cuneo.