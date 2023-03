Boves, in scena l'ultima serata della rassegna “Raccontar(t)e”

Venerdì 24 marzo alle 21, presso l’Auditorium Borelli, va in scena la quarta ed ultima (per il momento) serata della rassegna “Raccontar(t)e”.

Si tratta di incontri con letture interpretate di racconti brevi nati dalla penna di autori famosi, promossa dalla compagnia teatrale “gli Episodi” in collaborazione col Comune di Boves.

Gli autori precedentemente portati in scena sono: Guy de Maupassant, Anton Cechov, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Giovanni Verga, la Scapigliatura e si procede con Luigi Pirandello.

Drammaturgo e narratore (Girgenti, Agrigento, 1867 - Roma 1936). Apprezzato narratore, rivoluzionò il teatro del Novecento, divenendo uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi, fu il teatro, infatti, a diffondere ovunque la sua fama.

Pirandello si concentra sulle discordanze che si rivelano, nei personaggi e nelle vicende, tra l'essere e il parere, e interviene nel racconto anche con ironia e umorismo.



I modi della narrativa verista appaiono ora, superati, capovolti; perché sullo sfondo provinciale e borghese di quella narrativa, e nel bel mezzo dei temi che le sono propri (gelosie, adulteri, terzetti matrimoniali, pazzie, vendette), prende rilievo un'inquietudine nuova: l'ansia dell'uomo che invano cerca di ribellarsi agli schemi della vita, che lotta tra forma (maschera) e vita (autenticità).

Ai personaggi della narrativa verista, "vinti" ma non privi di una loro grandezza epica, succedono così in Pirandello figure di medi o piccoli borghesi, di impiegati, professionisti, pensionati e simili, squallidi rappresentanti di una società priva d'ideali.

Attori: Caterina Ciravegna, Marianna Dalmasso,

Tiziana Dutto, Massimo Gagliardi, Mara Ghibaudo, Elide Giordanengo, Germano Giordanengo, Simona Giordano,

Marco Latini, Antonello Longo, Laura Mattalia, Manlio Pagliero, Morena Toselli.

Tecnici: Cecilia Baudino, Erio Giordanengo, Mauro Toro.

Regia di Elide Giordanengo.