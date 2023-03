Bra si illumina di lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

Il 15 marzo ricorre la Giornata nazionale per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), detta anche Giornata del Fiocchetto Lilla. Anche in questo 2023 la città di Bra aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sul tema avviata da ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e dalla onlus “Never Give up”, illuminando di lilla la notte del 15 marzo palazzo Garrone e i portici di piazza Caduti per la Libertà.

I disturbi dell’alimentazione rappresentano una problematica di crescente rilievo anche alla luce dei recenti dati epidemiologici. Negli ultimi anni vi è stato un notevole abbassamento dell’età di esordio, con conseguente elevato rischio di danni permanenti per la salute. Diventa quindi fondamentale prendere coscienza del problema ed intervenire in tempo. La famiglia e la scuola costituiscono i primi luoghi in cui tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente.

Per maggiori informazioni sul tema: www.never-give-up.it.