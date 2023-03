Dalla Fondazione CRC 485mila euro per raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana

È online il nuovo Bando Risorsa Acqua, iniziativa promossa dalla Fondazione CRC per favorire un utilizzo responsabile dell’acqua e una maggiore sensibilità sul tema della sostenibilità ambientale.

Gli interventi previsti intendono migliorare a livello urbano la gestione di questa preziosa risorsa e in parallelo favorire un maggiore adattamento del territorio alle condizioni climatiche attuali, che vedono un’alternanza tra precipitazioni di carattere eccezionale e lunghi periodi di siccità.

Le due misure del bando

Il bando mette a disposizione 485 mila euro suddivisi su 2 misure:

- Misura 1 - Nature based solution per la gestione sostenibile dell’acqua, dedicata alle

amministrazioni comunali con sede in provincia di Cuneo. Mette a disposizione 300 mila euro di contributi per la realizzazione di interventi come sistemi di drenaggio, raccolta e ridistribuzione delle acque meteoriche, bacini e trincee di infiltrazione, stagni di ritenzione e golene e boschi ripariali. Il contributo massimo richiedibile è di 30 mila euro.

- Misura 2 - Interventi puntuali di recupero e riutilizzo delle acque a servizio di edifici e impianti, dedicata a tutti gli enti ammissibili a contributo da parte di Fondazione CRC con sede in provincia di Cuneo. Mette a disposizione 185 mila euro per la realizzazione di impianti per raccolta e recupero dell’acqua piovana e per impianti idraulici a servizio di edifici e aree verdi, per utilizzo agricolo o sanitario. In parallelo, vuole sostenere interventi innovativi come sistemi a condensazione per recupero acqua da umidità dell’aria e kit per il recupero acqua superficiale, potabilizzatore, pompa, tubazione. Il contributo massimo richiedibile è di 20 mila euro.



Per entrambe le misure, la Fondazione cofinanzia l’80% dei costi ammissibili.

Raviola: "Promuoviamo sensibilità per le risorse naturali"

“Il tema della sostenibilità ambientale si è imposto negli ultimi anni come centrale per le nostre comunità ed è stato individuato dalla Fondazione come una delle tre grandi sfide su cui concentrare le proprie attività. Con il Bando Risorsa Acqua completiamo la strategia complessiva in questo ambito composta da diverse iniziative e azioni mirate: dall’allargamento dei PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile), con cui in questi anni abbiamo promosso interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in risposta ai sempre più frequenti fenomeni alluvionali, al lavoro svolto insieme alle comunità locali su iniziative di tipo “culturale”, con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti della cura e della tutela delle risorse naturali, a partire dalle giovani generazioni” dichiara Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC.



“Oggi il Bando Risorsa Acqua vuole promuovere interventi efficaci che possano dare un contributo puntuale sul tema siccità, una delle emergenze più sentite e attuali per tutto il territorio provinciale, e aumentare la consapevolezza di quanto la risorsa acqua sia fondamentale per il nostro futuro”.