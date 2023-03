Danni dell'alluvione 2019: in Granda nuovo stanziamento da 3,2 milioni

Decima tranche dei risarcimenti per gli eventi alluvionali del 2019 con uno stanziamento, su tutto il Piemonte, di 15 milioni di euro. Di questi, 3,2 milioni di euro vengono assegnati al Cuneese, con 2,4 milioni euro di competenza diretta dei Comuni e 800mila euro alla Provincia.



Nel dettaglio, i Comuni beneficiari sono Bastia Mondovì (25mila euro per la realizzazione della scogliera in località Fossaretto e altri 25mila per la scogliera in località Casanova), Brossasco (35mila euro per il consolidamento della strada comunale Gilba), Castelletto Uzzone (15mila euro per la sistemazione del rio Mogliapane), Cortemilia (20mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale Piazze, 20mila euro per la strada comunale Castella e 40mila euro per la sistemazione idraulica del Bormida), Cravanzana (15mila euro per il rifacimento dell’attraversamento e il consolidamento della strada comunale Cappelletti), Dogliani (65mila euro per i lavori di regimazione delle acque in località Castello e il consolidamento della scarpata di valle lungo la strada vicinale Ribotta), Dronero (120mila euro per il consolidamento della strada comunale Vallone Moschieres nella frazione Roata Prato) e Frabosa Soprana (10mila euro per il rirpistino della scarpata della strada comunale Mondagnola).



Quindi Garessio (15mila euro per il ripristino della viabilità di accesso alle vasche dell’acquedotto comunale, 50mila euro per la sistemazione dei rii minori, 15mila euro per la raccolta e la regimazione delle acque a monte dell’abitato di Cerisola), Gorzegno (50mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale Gorzegno-Prunetto in corrispondenza del ponte comunale), Levice (15mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale San Ermete e 150mila euro per la sistemazione idraulica del Bormida e il completamento della messa in sicurezza della località Stravacatore), Monastero di Vasco (35mila euro per il consolidamento della scarpata di valle delle strade comunali San Giuseppe e via Larone), Mondovì (60mila euro per il consolidamento di due tratti della strada comunale delle Moglie), Montaldo di Mondovì (50mila euro per il cedimento della piattaforma stradale della strada comunale del Vinè) e Neviglie (24.400 euro per il ripristino della viabilità delle strade comunali Castellero-Fossato, Tolino-Varaldi e Ronconuovo).



Infine Ormea (110mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza al transito della strada comunale per Villaro in località San Mauro e 20mila euro per la ricostruzione di un tratto di difesa spondale sul rio San Pietro), Pagno (150mila euro per la realizzazione della scogliera su via Barba), Paroldo (180mila euro per la realizzazione delle terre armate in località Marroni Marchetti), Perletto (15mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale via Vesime), Pezzolo Valle Uzzone (10mila euro per la strada comunale Torre), Roascio (281.200 euro per il consolidamento delle scarpate della strada comunale Longhino), Roccabruna (ripristino attraversamento stradale e regimazione acque lungo la strada comunale per borgata San Giovanni), Saliceto (100mila euro per la sistemazione idraulica del Bormida e la messa in sicurezza degli impianti sportivi e dell’area artigianale), Santo Stefano Belbo (55mila euro per il ripristino della viabilità della strada comunale Moncucco e 75mila euro per il completamento del consolidamento della scarpata di valle di due tratti della strada comunale Torre), Torre Bormida (50mila euro per la sistemazione idraulica del Bormida e la messa in sicurezza della località Mulino Vecchio e 10mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale Cortemilia-Gorzegno in località Grella), Trezzo Tinella (22.875 euro per la sistemazione della viabilità) e Villar San Costanzo (25mila euro per il consolidamento della scarpata di valle lungo la strada comunale via Liretta e 20mila euro per la regimazione delle acque lungo il rio Santa Maria e il ripristino della Viabilità in località borgata Prà Marchetti).



La Provincia di Cuneo provvederà alla realizzazione delle opere di sostegno lungo le SS.PP 8-105 nei comuni di Casteldelfino, Pontechianale, Sampeyre e Bellino (350.569 euro), alla realizzazione delle opere di sostegno e consolidamento della sede stradale nel comune di Bagnolo Piemonte (300mila euro) e alla posa in opera di reti paramassi e di opere di consolidamento nei comuni di Somano e Dogliani.



“Stanziamento dopo stanziamento - commentano con soddisfazione Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi, consigliere cuneesi del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte - continua l’opera di risanamento e di messa in sicurezza del nostro territorio flagellato dall’alluvione del 2019. Un’opera di rammendo della provincia di Cuneo che, come è nello spirito della Lega, è partita dal basso, attraverso un’attenta azione di confronto e di ascolto dei sindaci e dei tecnici comunali per comprendere quali fossero le reali necessità delle loro comunità e lì intervenire, nel modo più efficiente e puntuale. Un ‘tagliando’ della Grande non più rinviabile, in una stagione di repentini cambiamenti climatici come quella che stiamo vivendo”.