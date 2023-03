Dl Carburanti, Bergesio (Lega): "Nuovi interventi mirati a sostegno di famiglie e imprese"

"Il Governo e il Parlamento, sin dal loro insediamento, sono al lavoro per aiutare famiglie e imprese contro i rincari dell’energia. Sono già stati stanziati 21 miliardi di euro proprio a copertura degli oneri di sistema. Il provvedimento in discussione oggi rappresenta altre misure di buonsenso a vantaggio delle fasce più deboli. Priorità lavoro e sviluppo".



Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio in dichiarazione di voto sul Dl Carburanti a Palazzo Madama.



"Come Lega abbiamo già presentato un ordine del giorno che prevede disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei prezzi, e una serie di emendamenti, tra i quali una proposta innovativa riguardante l’introduzione di una App come strumento di lettura dei prezzi. Interventi mirati e temporanei a sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite. Occorre agire insieme, con coraggio e determinazione, per il bene di tutti gli italiani”.