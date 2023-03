Il Comune di Diano d'Alba investe circa 210 mila Euro tra efficientamento energetico e digitalizzazione

Circa 91500 Euro. Questa è la cifra ottenuta dal Comune di Diano d’Alba per l’efficientamento energetico dell’edificio municipale che sarà utilizzata per la sostituzione degli infissi con 33 nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, che permetteranno un risparmio in termini di energia e di denaro.

Oltre a questo importo, concesso dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nelle casse del comune sono anche arrivati, questa volta da fondi Pnrr, 120 mila Euro per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche per l’utilizzo delle app Io e PagoPa.



«Due fondi importanti per il paese - afferma il sindaco Ezio Cardinale - che permetteranno sia di raggiungere gli standard energetici attualmente richiesti, sia di utilizzare al meglio le potenzialità del digitale che non tutti conoscono. Per l’aspetto della digitalizzazione informeremo la popolazione, anche con incontri in presenza, per spiegare come utilizzare al meglio il telematico. Rifaremo anche il sito del Comune, inserendo servizi a disposizione della cittadinanza».