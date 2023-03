Il successo della grande festa del Carnevale a Dronero [FOTO]

4 marzo 1922 - 5 marzo 2023: oltre cent’anni di una tradizione che da sempre raduna persone di tutte le età. Alle ore 11, in Comune, l’ufficiale investitura delle maschere e la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Mauro Astesano. Da parte sua i complimenti a tutto il gruppo del Carnevale, per l’impegno e per l’allegria che già nelle settimane precedenti ha portato per le vie di Dronero, presso le scuole e le case di riposo. Un momento solenne e davvero molto emozionante, seguito da gioiosi canti della tradizione. Presente, oltre al sindaco, anche il vicesindaco Mauro Arnaudo, che si è molto impegnato per la riuscita dell’evento.